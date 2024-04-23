雙雄爭主席短途獎 賀賢爆響口邊隻好啲

賀賢周日派出「賢者無敵」及「威力奔騰」競逐1200米一級賽主席短途獎，他坦承今仗爭勝絕不容易。

「賢者無敵」上仗出爭1200米二級賽短途錦標，僅以短距離之差不敵「金鑽貴人」，跑獲亞軍。「威力奔騰」則是沙田1200米專家，月初在短途錦標跑獲季軍。

賀賢說：「牠們現在達到這個水平，令人鼓舞。牠們的評分同為103分，今季表現均相當出色，能夠出戰一級賽本身已可說是一項成就。」

賀賢認為「賢者無敵」及「威力奔騰」的爭勝機會不相上下，「威力奔騰」季內經常因排外檔出閘而影響發揮，因此今仗若抽得有利檔位，或可進佔較平常前數個馬位的位置。「賢者無敵」上仗則證明牠可居前競跑，也能在1200米途程交出佳作。

賀賢認為「賢者無敵」心智漸趨成熟，從在澳洲服役後來港首季作賽，至歇暑後於今季復出，表現持續進步。賀賢說：「『賢者無敵』現在更加強壯，單是看牠的體重便知道。牠的表現一直有進步，上仗顯然是牠出道至今的代表之作，當時除了配備有所改變之外，受天雨影響的場地可能也對牠有利。馬兒目前一切良好，而且已證明能應付這種濕軟場地，我認為這對牠有利，也可能是牠上仗能交出上佳表現的原因。場地乾快或軟慢牠都應付裕如，但跑帶點黏軟的場地可能會更有威力。」

賀賢這對佳駟今仗將面對多匹強敵，他表示兩駒陣上表現出色，但今仗要奪標則是另一大關口。