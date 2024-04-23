【練馬師王】黑夜之神反底 輪到榜首倉反擊

上期「練馬師王」，有「黑夜之神」之稱的方嘉柏，突如其來在日賽大搏殺，最終當日以「仁心星」埋齋，完成帽子戲法，更成功絕殺姚本輝，歷史性在沙田日賽封王。至於今期谷戰，柏廐共派6駒參戰，雖然數目不多，但「赤子雄心」、「飛雲」、「戰鬥英雄」及「大千氣象」已備受熱捧，反映爭勝機會不俗，再度取得好成績，今次就不會令人意外。

另邊廂，季初一度係威係勢的伍鵬志，最近攻勢薄弱，踏入4月份只獲1W，正被後上者愈逼愈近，若表現繼續下沉，很快就會失掉榜首位置。今晚谷戰，伍鵬志安排旗下新星「美麗第一」再登場，擺明車馬全力反擊，亦相信會有其他廐侶配合出擊，值得留意。

打頭陣的「美麗第一」剛戰轉投伍廐初出，即以全熱門姿態打開勝門，蹄下敗將「天火同人」、「英雄豪邁」及「年少多好」今仗再碰頭，本身加磅不多，估計對手難以反先，可望順利再下一城，先取12分，因此投注伍鵬志的「練馬師王」時，適宜在頭場開跑前「入場」落注。

第4場「運來勇士」至今唯一勝仗，取自於四班谷草1000米，該役配田泰安兼排12檔，剛巧今仗各項條件一樣，更重要是再無「快如龍」、「顏色王子」等這類實力分子，不難重施故技，在安仔胯下一放而回。

此外，第5場二班1000米，韓國馬事會錦標，伍廐安排兩駒同室操戈，必有王者興，「韋小寶」棄戰G1主席短途獎而改爭今場二班盃賽，過往曾於谷草短途上名，轉場發揮不成疑問；至於「財才」跑谷草1000米更屬拿手好戲，雖然最佳拍檔潘頓未能造磅效力，但田泰安亦曾策牠奪亞，競爭力不減。伍鵬志開倉接近兩季，暫未串過馬房Ｑ，但同廐位置Ｑ則開過4次，經常聯手搏殺。

「練馬師王」開售賠率

1.羅富全 5.5倍

2.伍鵬志 5.5倍

3.告東尼 6.0倍

4.韋 達 5.5倍

5.方嘉柏 5.5倍

6.黎昭昇 14倍

7.沈集成 16倍

8.大衛希斯 18倍

9.蔡約翰 25倍

10.文家良 35倍

11.蘇偉賢 45倍

12.容天鵬 40倍

13.巫偉傑 35倍

14.廖康銘 45倍

15.葉楚航 45倍

21.其他練馬師(鄭俊偉/呂健威/賀賢/姚本輝/丁冠豪/徐雨石) 35倍