田泰安自爆禾道小子後勁強到不得了

田泰安周日夥拍在港初出的「禾道小子」出爭1200米一級賽主席短途獎，期望此駒能夠交出上佳表現，助他繼2020年憑「紅衣醒神」奪冠後，再次揚威此項大賽。「禾道小子」現年3歲，是今仗最年輕的參賽馬，此駒去年2月在澳洲攻下1200米一級賽藍鑽石錦標。

田泰安認為「禾道小子」今仗將面對極大挑戰，但已完全適應香港的環境，並有信心今仗能跑出在澳洲時的水準。田泰安說︰「幕後團隊定必是寄予厚望，才會安排牠這樣的任務。今仗對馬兒來說無疑是一大挑戰，但我策騎馬兒時，牠給我的感覺良好。馬兒要問鼎一級賽錦標絕非易事，但我認為牠已做足備戰工夫。在『金鑽貴人』缺陣之下，勢均力敵，任何賽果都有可能。如果馬兒抽到好檔，我相信牠可交出好表現。」

田泰安續說：「我在跑馬地策騎馬兒試閘後，加深了對牠的了解。希斯在該次試閘為馬兒加佩眼罩，但牠跑來有點搶口，我立即告知希斯除去眼罩，因為牠似乎喜歡順其自然地競跑，而我並不認為馬兒喜歡搶放，牠的後勁其實十分凌厲。」

今早沙田持續有雷雨，田泰安說：「沙田賽道去水速度很快，要下很多雨才會令場地黏軟。我的坐騎在澳洲出賽時，跑道比香港更軟慢。」

田泰安相信「禾道小子」能應付軟地，但認為昔日坐騎「浪漫勇士」在軟地上作賽，能否發揮實力是一大疑問，未知會否影響連勝3屆女皇盃，他說：「這種場地狀況對牠來說不易應付，因為牠從未在軟地上競逐。如果當日真的下雨，未知牠表現如何，但像牠這樣的良駒總有方法取勝。」