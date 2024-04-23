【張基焦點】鴻圖新星四班夠用

蔡約翰近期成績平平，上周六強陣出擊卻無功而還，而在今期跑馬地賽事，蔡廐卻派出3匹生力軍，其中「鴻圖新星」試閘示人以弱，但交由布文策騎不能忽視。另外，「至合拍」上仗初出前試谷閘走勢好，今次轉爭谷草可望帶來意外驚喜。「人和家興」近況大勇，縱使升班跑回谷草1000米仍具競爭力。「飛馬將軍」似乎宜短不宜長，縮程跑一哩更合發揮。

第4場四班1000米，「鴻圖新星」屬有型有款的質新馬，來港後試閘走勢好似一般，但蔡約翰朝早卻相當留意此匹新血操練，而「鴻圖新星」於澳洲第2課試閘表現好，在港試閘卻一直縮於後方，無疑現時狀態未十足，但季尾階段的四班賽事有時會遇上弱組，質新馬只要有能力就得，此駒在地夠用。

第8場四班1200米，「至合拍」亦是另一匹質新馬，上仗初出前試跑馬地閘走勢好，轉彎順滑場地適應無問題，剛戰跑田草1000米起步一般，拉士輕鬆追上前表現合格，今回立即跑谷草明顯有備而來，增程較合腳法，有權變身。

第5場二班1000米，韓國馬事會錦標，「人和家興」演出水準穩定，上仗贏完後返回從化，狀態更好，早前跑得差可能與改用羊毛面箍有關，上仗除去此配備重戴眼罩即有表現，回師1000米亦有根有據，同場主要對手「四季醒」近況一般而已，今次「人和家興」更受讓磅，可捧。

飛馬將軍一哩最佳

第6場四班1650米，「飛馬將軍」今季曾跑1800、2200米效果平平，可能一哩才是最佳路程，本身可應付變化地，今次抽1檔好位兼用鍾易禮減5磅，對手不算強，可為丁冠豪扳回一仗。