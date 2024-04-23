【進階選項】正氣青驅虎入羊群

於外國有不少傳奇的人馬故事會被拍成電影，最新又見到將有一套以澳洲長勝馬后「雲絲仙子」為題材的電影，如果以此駒連贏33場作賣點未必太受歡迎，皆因你知我知，全球馬迷早已一起見證，不過電影卻以許多不為人知的故事作宣傳，海報攝於日落海灘上更添一份神秘感。「雲絲仙子」故事有很多，33場連勝前的一場第2是莫雷拉經手，而之後長勝功臣卻是布文。今季這位馬后主戰手在港長期策騎，雖然未能造輕磅，但仍被視為可抗衡潘頓，結果成績只屬平穩，自早前不斷被罰停賽後，復出不少場次所見，陣上取位一是掟大彎，若在內欄困塞多按兵不動，季初「驕陽明駒」急速取位鏡頭已不復見。安全至上當然是好，但就缺了一股拚搏活力。

正因如此，揀布文坐騎要搵一些有能力，可以掟出外欄後追馬匹，若一如上周三谷草場地利外疊的話，則可望提高勝算。第8場東廐「正氣青驅」季初四班同程贏過，升上三班後7戰全入前5名，但卻連Q都冇，本身跑法被動，遇上三班高速對手往往追唔切。經常接近減分自然慢，上場末段開到21.93撲近反映季內狀態長勇，難得再獲減2分，回師四班強項虎入羊群。

第7場「飛雲」上周三晚正是用上述所講的布文式跑法，12檔拖到尾，掟出去追上名。換言之以這種跑法的「飛雲」已不止一次跑得好，證明目前評分對這匹質新馬頗有優勢。

方嘉柏自突破1,100W後攻勢不斷，再看今場快馬不少，「金運來」及「鑽飾璀璨」必然主動，相信步速會更啱「飛雲」，9檔比上次入幾格已不太差，有力打開勝門。