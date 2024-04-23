【三重彩地帶】點會1W就收手？

第4場四班1000米，「胡椒軍曹」同程排內檔交得準，今次2檔固然幫到手，加上幾匹主要對手都抽外檔，此消彼長下勝算提高，還有近期黃智弘的10磅優勢愈來愈具威力，三甲穩健。

「運來勇士」季初強組同程12檔落飛放返，反映自視甚高，雖近績欠奉，但一聲號令隨時掃晒。「極光彗星」艾道拿贏泥閘走勢勝前，落班即加強準備似有所圖。「電路七號」早前同程能挫升上三班續有表現的「天火同人」，能力唔懷疑，只是水準反覆，宜腳忌膽。「華麗活力」所有上名均出自同程，終面對現實重返強項。

第8場四班1200米，羅富全一出即勝分子甚少一招了，「郎善好施」初出輕勝同程已露一手，及後近而未勝，只要進度未及，有點似廐侶「誠好運」，多跑累積經驗後便可重返勝軌，三降四機會來了！「高份數」上場輕勝，亞季軍再出均補中，賽績高水，仍跑四班只負中磅難有阻力，可跟「郎善好施」作雙膽。

「正氣青驅」留前鬥後跑法應合布文檔子，返回四班亦甚具惡氣。「小刺蛋」跑番贏「皇帝英明」一役的水準，不怕任何對手。「上校」放頭及「進優自在」跟前，都有機會賺步速形勢。■海東