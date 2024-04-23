【J臣研究所】郎善好施四班搶W

近日鄰近地區天氣反常，一係暴雨一係地震，其實筆者都做咗幾十年人，都唔需要咩印度神童指點，通常呢啲氣候反常一嚟就係打疊咁連續出現，香港貴為福地，通常啲大型天災都唔係好關我哋事，但正正由於掉以輕心，往往一啲突發而短暫嘅天氣反常，反而容易做成人命傷亡，而馬會喺處理呢類反常天氣通常好小心。筆者諗番起曾有一隻馬在澳洲，因現場突然出現龍捲風而取消賽事，總之人馬安全係首要，今季距離煞科仲有兩個多月，嚟緊日子也真係要加倍小心。

先睇兩場四班1200米，第7場「多利神駒」轉倉後第3場即贏，看似有一定進步，但其實計前季有三班贏馬能力，上仗贏四班都只係跑番應有水準，本來今場唔應該追寶尾，但問題係四班有兩場1200米，實力馬分散，今場續有靚檔幫助，值得追多次。「金運來」一連幾場都抽外檔，今場抽3檔可以稍為留住跑，感覺上仲會有少少進步。「超眼光」又係蔡廐做好晒工夫先返港嘅馬，雖然只得七八成水準，但絕對不能睇小機會。

第8場「高份數」上場贏甩，但小心上仗係慢步速慢時間，加分後小心走樣。馬膽取「郎善好施」，季內四班贏完上三班有心搏殺，但明顯實力唔夠，回到四班趁銳可以攞多W。

「正氣青驅」三班有上名能力，落番嚟四班其實好惡，問題係外檔會打折扣。「小刺蛋」同樣試過三班跑近，如果臨場有足夠步速，甚至有力爭W，值得兼顧一票。