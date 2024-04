【耀眼精選】英雄豪邁1000米專家

早前響殷利殊復活節拍賣會,以破紀錄成交價賣出首胎嘅澳洲馬后「雲絲仙子」(Winx),響啱啱禮拜一又再成為網上熱炒話題,多個社交媒體帳戶都發布一張電影海報,海報以熟悉嘅童話故事,鮮為人知嘅一面(The fairytale you know, The story you don't)作為宣傳Slogan,燈色背景中間部分出現一匹駿馬剪影,呢個剪影就係大家就算未見過,都會聽過佢大名嘅「雲絲仙子」。

呢套名為「A horse named Winx」嘅電影,仲未有確實放映日期,不過就已經引起熱烈討論。以幕後班底,筆者相信呢齣電影會係剪輯過往賽事片段加插人物訪問併湊而成,如果拍到好似《壯志奔騰》由演員重新演繹就真係喜出望外,究竟邊位男演員會扮演呢匹馬最後一場敗仗嘅鞍上人莫雷拉?邊位男星會飾演展開33場連勝之旅嘅好拍檔布文?

憑呢匹馬后將策騎事業推向高峰嘅布文,現緊守騎師榜第3,睇佢今戰嘅參賽馬陣容相信會有頭馬見面,頭場「英雄豪邁」乃谷草1000米專家,只忌「美麗第一」同初出嘅「英勇快車」;另外第4場嘅「鴻圖新星」做足準備而來,有力一出即拚。