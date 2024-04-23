【耀眼精選】英雄豪邁1000米專家

早前響殷利殊復活節拍賣會，以破紀錄成交價賣出首胎嘅澳洲馬后「雲絲仙子」（Winx），響啱啱禮拜一又再成為網上熱炒話題，多個社交媒體帳戶都發布一張電影海報，海報以熟悉嘅童話故事，鮮為人知嘅一面（The fairytale you know, The story you don't）作為宣傳Slogan，燈色背景中間部分出現一匹駿馬剪影，呢個剪影就係大家就算未見過，都會聽過佢大名嘅「雲絲仙子」。

呢套名為「A horse named Winx」嘅電影，仲未有確實放映日期，不過就已經引起熱烈討論。以幕後班底，筆者相信呢齣電影會係剪輯過往賽事片段加插人物訪問併湊而成，如果拍到好似《壯志奔騰》由演員重新演繹就真係喜出望外，究竟邊位男演員會扮演呢匹馬最後一場敗仗嘅鞍上人莫雷拉？邊位男星會飾演展開33場連勝之旅嘅好拍檔布文？

憑呢匹馬后將策騎事業推向高峰嘅布文，現緊守騎師榜第3，睇佢今戰嘅參賽馬陣容相信會有頭馬見面，頭場「英雄豪邁」乃谷草1000米專家，只忌「美麗第一」同初出嘅「英勇快車」；另外第4場嘅「鴻圖新星」做足準備而來，有力一出即拚。