【分秒在握】艾兆禮復出做英雄

艾兆禮今季重臨後火速適應環境，甚至表現愈戰愈勇，現時35W處騎師榜第5位，兼且季內贏過兩次分級賽，以首季來說，絕對係有個好開始。今次騎者停賽復出，較令人意外係騎柏廐3駒，當中「戰鬥英雄」頗具伏兵味道。

翻查資料所見，艾兆禮今季只騎過4次柏廐馬，當中由7倍至40倍不等，算不上是牌面分子，不過仍有「川河首駒」以23倍跑第2，表現已不俗。今次艾兆禮一口氣接手柏廐3駒，除了「夢幻駿駒」牌面較次外，「戰鬥英雄」及「大千氣象」都係爭勝分子，其中「戰鬥英雄」10日前發生墮馬意外，令到陳嘉熙骨折要休養，但馬匹在空馬狂奔下，居然輕易率先衝過終點，強如該場大熱門「安康萬里」亦未能埋身，反映「戰鬥英雄」的作戰狀態其實甚佳。

或許這一幕方嘉柏亦看在眼裏，因此「戰鬥英雄」墮馬後10日就匆匆再戰，情況較為少見，今次換上艾兆禮，騎者在港最煞食的一招，就係將馬匹前置或領放取勝，就連希斯早前亦讚騎者放馬出色。雖然筆者估計，今次「戰鬥英雄」未必會放頭，因為同場有匹快馬「上校」在陣，但除了該駒外，看來快馬不算多，跑法彈性的「戰鬥英雄」應該會跟前爭勝，事實上，此駒季內兩度入Q，雖然同為谷草，但一次走位係10 11 2，另一次則為2 2 2，反映馬匹跑法極具彈性，今次排2檔，按理毋須留得太後，守住靚位鬥衝，正是人馬的拿手好戲。

■長風

第8場 9戰鬥英雄 4高份數

1郎善好施 11上校