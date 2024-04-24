【場地點樣】C+3欄夜賽暫掛牌好至黏 或有望回復正常

跑馬地馬場今晚舉行4月最後一次夜賽檔期，共編9場草地夜賽，以最窄欄位C+3賽道進行競逐，頭場開跑時間為晚上6時40分，就今晨場地預測，掛牌「好至黏地」，度地儀指數為2.73。

天氣欠穩定，場地情況備受關注，天文台預測今個星期俱會有雨，經歷過昨日連場暴雨，若然今日繼續有雨，相信場地亦會起變化，然而自昨晚開始雨勢暫時減弱，今朝亦未見雨勢，縱使天文台預測今日天氣大致多雲，日間短暫時間有陽光，稍後驟雨增多，但以星期四及星期五之雨勢才會進一步惡化。

若以目前天氣，估計今晚賽事得以回復正常場地角逐，亦非全無可能，當然亦不能以乾快場地看待，畢竟轉換草種之後，只跑過一次快時間場地，往後又再出現偏差現象，場地變得鬆軟，令馬迷更加無所適從，尚幸今晚可能因天雨關係，未有公布壓地，或許賽事模式不至於出現上下半場兩截版本。

惟以最窄C+3欄賽事特色，最窄賽道免受任何擠碰，攞前走始終有着數，排內檔以至搶守好位採取主動，始終佔盡上風，正好以對上一連兩次講究排檔形勢嘅B跑道同C跑道賽果作參考，季中以後更加講究排檔形勢，兩次賽事並無任何外檔雙號檔位贏馬，所以今晚大家度馬要向外檔馬埋手，真係要諗清楚。