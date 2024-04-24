今朝東瀛兵團固然成為海外參賽馬匹操練亮點，而歐洲3駒就安排响最後一批出試，原本諗住3匹參戰馬剛於昨日先至落地操練，接住好大機會都係繼續以踱為主，不過馬迷最熟悉嘅「譽滿杜拜」更加積極，今日就已經安排由隨行女助手，策騎「譽滿杜拜」响草地慢跳一段。

今次已經係第三度征港嘅「譽滿杜拜」，對於沙田馬場呢個環境已經好熟落，一連兩日嘅晨課都好對辦，今朝雖然只係响草地做慢工夫，粗身馬過步輕爽，雖然上屆女皇盃跑第3，實力好似唔及「浪漫勇士」同「先見」，不過去年來港之前，曾經遠征悉尼秋季嘉年華，雖然擸走兩項G1頭馬，連場硬仗過後，係咪體力上會有相對下降。

相比之下，「譽滿杜拜」原本計劃再次遠征澳洲，不過健康出現咗啲小問題影響進度，決定放棄澳洲行程，疊埋心水再度征港，實際出發前响4月1日金頓跑咗場沙地賽作為熱身，响唔影響體力情況下輕鬆取勝，今次少跑進一步提升狀態，且看能否在以逸待勞下，於今屆女皇盃有所突破。

至於其餘「堅信」與「勇霸王」兩匹英國賽駒，繼續於泥地踱步輕舒步伐，以熟習環境為主。