電擊馬匹操控賽果審結 練馬師韋爾和獲判無罪

前維省冠軍練馬師韋爾和(Darren Weir)，於2019初因違法管有及對馬匹使用電擊器，而被釘牌及禁止參與賽馬活動4年，雖然刑期已經屆滿，仍有個別提控手尾未清，而其中就維省就其使用電擊器操控賽果之指控，經過上月進行為期兩日審訊，延至今日維省賽事法庭正式宣布，練馬師韋爾和獲判無罪。

對於韋爾和曾就過去旗下3匹賽駒使用電擊器的指控，維省賽事法庭指出，透過以專家證人Dr McLean嘅證供作為判決依據，認為電擊器對馬匹於賽事中表現影響有所疑問，況且使用電擊器亦是從正面立論，希望匹可以跑得更快，並無直接證據，可以確定電擊器能夠操控賽困，響疑點利益歸於被告，最終裁定韋爾和於此項指控中無罪。

雖然上述案情告一段落，但韋爾和另一項已經承認控罪仲未判，就其有關提供虛假證供誤導研訊小組成員，將於下星期繼續聆訊，刑期方面將有待公布。

至於釘牌期滿嘅韋爾和，暫時就仲未有復牌動向，期滿後響Trevenson Park繼續經營佢嘅賽馬匹訓練牧場，為澳洲冠軍練馬師華禮納等猛人提供服務。