有望與雄心威龍睇齊 潘頓：大至尊面臨最嚴峻考驗

「大至尊」周日出戰2000米一級賽女皇盃，力求再下一城，與史上數匹經典佳駟看齊。「大至尊」上仗攻下香港打吡大賽，今仗若能勝出，即在同一馬季包辦打吡及女皇盃冠軍，過去只有「爪皇凌雨」、「雄心威龍」、「威爾頓」、「明月千里」及「浪漫勇士」能締造此項佳績。

「大至尊」在港兩仗均由潘頓主策，人馬今仗會繼續聯袂上陣。潘頓表示：「馬兒勝出打吡實在難得，但當時牠只是面對同齡的對手，今仗則要與較年長的對手較量，這是另一次大考驗。馬兒上周五試閘表現相當不俗，今仗讓我們有機會觀察牠的實力。」

潘頓續說︰「這的確是一場硬仗，陣中有數匹狀態勇銳的海外佳駟，還有在香港或海外作賽均威力無比的『浪漫勇士』，牠們全都經驗豐富、評分高。然而，我們不知道屆時的場地狀況如何，本周天氣持續欠佳，我們只能到周日才知。」

潘頓周日還會再次夥拍「永遠美麗」出爭G1冠軍一哩賽，他說：「牠曾競逐數項一級賽，與香港最出色的賽駒同場較勁，但均未能戰勝對手，實力稍有不及。蔡約翰已努力將馬兒操至佳態，讓牠能夠盡展所長。」

潘頓當日也會夥拍「威力奔騰」競逐1200米一級賽主席短途獎，他表示：「馬兒忠心可靠，表現不俗，只是今季經常抽得不利檔位。牠多次排在外檔，出閘後被迫留後，因此早段落後對手頗遠。馬兒前仗排好檔起步，出閘後佔得好位，最終高奏凱歌，不過該仗的級數較低。牠今仗大幅升班角逐，對手不易應付。在過去一年的短途賽事當中，步速往往較慢，令領放馬得以單騎領先，主宰大局，但假如當時有對手一早向領放馬施予壓力，情況便有所不同。」