艾道拿自爆加州星球主席短途獎戰略

艾道拿盼能繼上饆月在杜拜主策「加州星球」揚威一級賽後，周日再添頂級賽事頭馬。周日上演的3項一級賽中，艾道拿均有坐騎，包括「加州星球」角逐主席短途獎、「美麗同享」出爭冠軍一哩賽，以及 「錶之五知」競逐女皇盃。

艾道拿除了夥拍「加州星球」兩戰全勝外，本月初也曾為同屬告東尼麾下的「美麗同享」勝出主席錦標。艾道拿說︰「告東尼給了我一些實力不俗的坐騎，而牠們均交出了優異表現。『美麗同享』上仗攻下二級賽，而『加州星球』近兩戰更連勝兩項一級賽，現時正值勇態。」

艾道拿明言「加州星球」今仗將會領放，而上仗在杜拜已證明1200米適合發揮。艾道拿續道：「馬兒一向在陣上領放，我會積極催策牠，嘗試領先，快放對牠最為有利。而『美麗同享』必須出閘順利，應會居中間位置。牠不易策騎，你不能讓牠左穿右插取位，必須讓牠舒服地跑，牠有時居中間位置，有時居較後位置，但你必須讓牠保持步韻良好，所以排檔相當重要。」艾道拿還表示，如果「金鎗六十」接近巔峰狀態，無疑會成為冠軍一哩賽的爭勝要角。

艾道拿15歲成為見習騎師前從未嘗騎馬，最初在墨爾本為馬龍尼、馬朗連及他們的父親殿堂級練馬師Jim Moloney效力。艾道拿其後轉往悉尼發展，先在活侯夫人馬房擔任見習生數個月，再轉投甘寧斯馬房。2010年，年僅18歲的艾道拿主策由白利偉訓練的「傾心客」攻下航班錦標，摘下個人首項一級賽桂冠。

艾道拿曾於2017/2018年度馬季榮膺悉尼冠軍騎師，但於2021年在蘭域遇上嚴重墮馬意外受傷，一度休賽半年。