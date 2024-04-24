日軍進擊冠軍一哩賽 金鎗最強對手曝光！

練馬師吉村圭司麾下日本佳駟「大宴重酬」去年11月遠征澳洲，攻下總奬金高達1,000萬澳元(約5,050萬港元)的1500米金鷹錦標，震撼當地馬壇。該仗是「大宴重酬」首次在外地出賽，也是休戰接近6個月後復出，但仍能憑凌厲後勁掄元，成為該賽自2019年創辦以來首匹奪冠的海外賽駒。

「大宴重酬」上仗復出，在澳洲角逐一級賽唐加士打一哩賽，未能交回水準，最終負於頭馬逾3個馬位。這匹4歲佳駟今次來港角逐冠軍一哩賽，吉村圭司有信心該駒可重拾勇態。

吉村圭司對「大宴重酬」在遠征期間的狀態感到滿意，他說：「雖然唐加士打一哩賽與今仗相距不久，但馬兒對旅程適應良好，而且早已計劃在悉尼一仗後進軍冠軍一哩賽，狀態也看來不俗。我相信牠現時的狀態會較角逐唐加士打一哩賽時為佳，當時是牠相隔5個月後的首戰。」

吉村圭司指「大宴重酬」在唐加士打一哩賽遇上好些不利因素，敗不足據，他表示：「其一是因為場地受天雨影響，另一個原因是末段想追前時在馬群之後受困，如果馬兒能夠望空，就能展現更佳的加速力，賽果也可能會有所不同。」

「大宴重酬」今仗續由連達文執韁，他曾於2022年夥拍日本賽駒「瑪蓮必勝」攻下香港瓶，他認為「大宴重酬」上仗在唐加士打一哩賽落敗是因為形勢未能配合。連達文說：「馬兒上仗跑來欠運，在入直路時受困，沒有足夠空位讓牠全力加速，待牠望空時大局已定。」

吉村圭司相信「大宴重酬」的實力仍未見頂：「馬兒的出道日子尚短，我期望悉尼的賽事能讓牠有所收穫，幫助牠未來的發展。」

假如「大宴重酬」今仗能攻下冠軍一哩賽，就能終止香港賽駒連續7年稱霸此賽的局面，並成為繼「滿樂時」於2016年摘桂後，揚威此賽的另一日本佳駟。