【賽後報告】差啲瀨大鑊！黃智弘要再上騎術改進課程！

是晚賽後報告撮要：

第1場：儘管小組認為第4名馬匹「天火同人」的見習騎師黃智弘於末段的騎法並不影響此駒的最終名次，但無論如何仍提醒他，他有責任確保全力催策坐騎至終點。

第2場：被查詢有關黃智弘「陽光燦爛」在賽事中段的騎法，以及是否有機會讓坐騎較實際更早推進時，見習騎師黃智弘表示，他獲指示於早段讓自大外檔出閘的坐騎留後競跑，並盡可能在內疊競跑。他說，坐騎居馬群後列競跑，他自800米處起不願將坐騎移至「珍珠哥」外側以讓坐騎推進上前，因為他擔心坐騎其後將須走外疊，違反他接獲的策騎指示。被具體查詢是否有機會自600米處起當坐騎在「珍珠哥」之後失位之際以更大力度催策坐騎時，見習騎師黃智弘同意小組的看法，即事後看來，他未有較今次更早催策坐騎屬判斷錯誤，但他擔心假如他自600米處起催策坐騎，坐騎可能會在靠近「珍珠哥」之際被干擾。練馬師伍鵬志確認所發出的指示，但同意見習騎師黃智弘有機會較實際更早催策坐騎

。

考慮了見習騎師黃智弘的解釋及他身為獲減10磅的見習騎師而經驗不足後，小組決定不對見習騎師黃智弘採取正接行動。然而，小組告誡見習騎師黃智弘，他在600米處至400米處之間的騎法缺乏必要的判斷力，而他應較實際更早催策坐騎以確保坐騎能在前列馬匹之後保持位置。此外，小組將見習騎師黃智弘轉介至首席騎術教練以接受進一步訓練及指導。

第3場：賽後，潘頓報告，「智勝攻略」是晚出閘迅速，他選擇善用起步優勢催策坐騎上前並佔取領放馬外側的位置。他說，然而，考慮到坐騎於末段的衝刺方式，他認為坐騎若於早段居較後位置競跑將更合發揮。練馬師廖康銘表示，他預期此駒會佔取中間位置，但同意騎師潘頓的評估，即他在此駒出閘迅速時立即善用其起步優勢。他也認同潘頓的看法，即此駒若於早段居較後位置競跑將更合發揮。「友心友型」左前腿不良於行。

第4場：「鴻圖新星」布文在亮相圈內上馬後被拋下，人馬無恙。賽後，潘頓表示，首次佩戴眼罩上陣的「共創成果」於早段及中段沿途嚴重搶口，在靠近「精益大師」之際昂首。

第5場：被查詢時，班德禮表示，當他於進入直路後催策「狀元及第」時，他的左腳脫出腳踏，導致他須在300米處至250米處之間在數步間全面停止催策坐騎，而他於250米處能夠套回腳踏。小組提醒班德禮，他須遵守賽事規例第103條，就任何可能影響坐騎在賽事中表現的事宜作出報告。「雪勇神駒」過了250米處後內閃避開「人和家興」，再次挨擦內欄。在餘下途程上持續內閃。

第6埸：希威森（「堅有利」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近1500米處時，他容許坐騎在尚未帶離「怪獸奇兵」下向內斜跑，導致「怪獸奇兵」被帶向內跑橫越「寶成智星」的跑線，「寶成智星」因而勒避。小組判罰希威森於5月8日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定希威森的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。賽後，潘頓表示，他認為「錢多多」在場地狀況較快下作賽應較合發揮。賽後，見習騎師鍾易禮表示，他認為「飛馬將軍」在場地狀況較快下作賽應較合發揮。

第8場：「欣感」於賽日下午被小組按照獸醫意見（左前腿不良於行）著令退出。「郎善好施」流鼻血。賽後，艾兆禮表示，他能為「戰鬥英雄」令人失望的表現所提供的唯一解釋，是坐騎喜歡在場地狀況較快下作賽。

第9場：被查詢有關他於接近500米處時「大千氣象」的騎法時，艾兆禮表示，坐騎沿途走勢僅屬一般。他說，他於接近500米處時開始鼓勵坐騎上前，而坐騎對催策交出反應，其後在「十八掌」之後處於窘境，導致他須收慢坐騎。他說，坐騎因而於此階段失去步韻，其後先移至「十八掌」內側，再於入直路時移至「奪金精靈」內側，繼而望空。

賽後，巴度表示，他認為「十八掌」未能在1800米途程上交出好表現。