日本泥地三冠首關 川田贏羽田盃壯行色

日本JRA與NAR今年改革泥地賽事體系，協辦於大井競馬場，舉辦日本泥地三冠大賽，首關羽田盃剛於昨晚舉行，在這場只得8駒參戰之1800米本地G1，結果絲綢會名下白毛馬Amante Blanco勝出首關賽事。

Amante Blanco今場捧走羽田盃，亦為鞍上人川田將雅於周日遠征香港前，先以重要頭馬以壯行色，而喺今場賽事，由橫山武史策騎之3歲雌馬Ammothyella一直採取主動，入直路前提早發力欲走甩馬群，最後只得川田將雅策騎Amante Blanco能夠加速追趕，單打獨鬥下終於趕過對手，以一馬位之距先過終點。

隨着泥地設定三冠賽事，3關總奬金自然加碼，今場首關羽田盃，單是頭馬總獎金，已由3500萬日圓，增加至5000萬日圓(約252萬港元)，其餘兩關賽事，分別於6月舉行之東京打吡與10月舉行之日本泥地經典賽，頭馬總獎金分別加碼至1億日圓(約504萬港元)及7000萬日圓(約353萬港元)。

逐步將泥地三冠賽事，提升成為國際認可的一級賽，亦是指標所在，而NAR亦期望2028年起，將地方馬場舉行之泥地賽走向國際，升格成為國際認可嘅分級賽，目前地方舉行嘅唯一國際一級賽，就只有東京大賞典。