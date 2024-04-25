相隔24年 戴圖理再戰肯塔基打吡

目前喺美國發展嘅戴圖理，一直掛響口邊，肯塔基打吡係佢最嚮往嘅賽事，今屆賽事終於如願以償，將會夥拍由練馬師Danny Gargan訓練嘅Society Man，出戰呢場於5月4日舉行嘅美國三冠馬王首關賽事。

今次係戴圖理相隔24年，再度參戰肯塔基打吡，對上一次正係2000年以藍營高多芬主帥身分，夥拍蘇萊名下China Visit出戰，雖然今次坐騎Society Man戰績並非太亮眼，目前被博彩公司列為超過100倍嘅大冷門，但戴圖理並不介意，佢認為能夠有份參與，已經好開心，由於專注於美國發展，佢強調今夏返回歐洲客串可能性唔高。

而喺今屆肯塔基打吡，仲有另一位英國幫，今年轉向美國發展嘅郭德誠，異地再與戴圖理同場角逐，將會夥拍Honor Marie出戰肯塔基打吡。郭德誠係去年歇冬期後，計劃在美國客串4個月，然後就會返回英國迎接新季，豈料在當地策騎成績理想，於上月結束嘅費爾園賽期勝出43W，於騎師榜排行第4名，並且為其帶來豐厚獎金收入，最終決定留低發展。

於肯塔基打吡賽期之後，郭德誠將會轉戰特拉華園(Delaware Park)檔期賽事。