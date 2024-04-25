【女皇盃排位】浪漫勇士抽10檔 沈集成：未必壞事

女皇盃今朝抽籤，力爭3連霸嘅擂台躉「浪漫勇士」，抽到最後一匹至輪到佢，結果馬主劉柏輝喺無得揀情況下，抽得10檔。若然與上場排11檔依然摘下香港金盃形勢相比，今仗檔位亦不算惡劣。

對此沈集成亦指出，「浪漫勇士」今場排10檔起步，亦未必係壞事，因為環顧今場賽事，並無真正放頭馬匹，喺事前估計無步速情況下，排外檔走生位，更加可以執生，當然稍後亦會與麥道朗再作商量，但以騎者熟悉此駒性能，相信臨場亦會隨機應變。

對於「浪漫勇士」目前狀態，沈集成表示比對上兩仗頭馬，應該續有進步，而佢亦好多謝布文為此駒操練試閘，就其匯報馬匹進度方面，也是相當正面。而就今場賽事大勢，沈集成亦認同對手唔算太強，但不至於全無威脅，畢竟大賽場合，取位上唔容許有一步失誤，正所謂一子錯，滿盤皆落索，所以賽前亦會好好研究。

至於今場對手，沈集成認為還是來自日本賽駒，「先見」固然係最大威脅，反而「滂薄無比」少了最佳拍檔莫雷拉，可能會睇低啲啲。至於「大至尊」，沈集成認同呢匹對手能力，但4歲馬今場與真正具級數對手初次拗手瓜，將會係一個考驗。

沈集成亦提到，「浪漫勇士」在今仗賽後就會鎖定遠征日本，由麥道朗出戰安田紀念賽，而佢亦不諱言很期待今次遠征，因為自己遠征英國、澳洲，喺外國人地方都曾贏過馬，早前高松宮紀賽「維港智能」只能上名，所以好期待自己可以帶兵遠征亞洲首次贏馬，對於「浪漫勇士」每一項大賽部署，成哥都坦言寄望甚大。