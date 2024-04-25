【主席短途獎排位】加州星球短途仲勁 告東尼認為7檔無難度

今屆主席短途獎，「金鑽貴人」因傷無緣出戰，近期於G1兩連勝之「加州星球」，取而代之成為爭標主力，而喺今朝排位抽籤，就由「加州」系少主梁宇君，為家族馬匹抽得7檔。

告東尼認為以目前全面回勇嘅「加州星球」，今場賽事排檔形勢並沒有太大影響，雖然今季一度遇上樽頸位，最終縮程跑1400米，繼而上場遠征進一步縮程跑1200米，終於為馬匹找到突破。畢竟過往一哩跑開均速段段快，所以縮程跑短途，馬匹在發揮上，似乎更加舒服。

即使今次排7檔，亦會擔心未必埋到欄，但告東尼認為，以「加州星球」上次亦是出賽以來初跑直路賽，全程於跑道中央採取主動，亦唔係單靠貼欄放頭，而佢亦點出艾道拿與呢匹馬相當有默契，對於馬匹自杜拜返港後，操練上依然相當完整，即使屆時場地起變化亦唔會太擔心，告東尼以至今日到場嘅「加州」系家族成員，對於「加州星球」今戰都好有信心。

不過同場仲有隻如遇變化場幫助甚大嘅「維港智能」，沈集成亦指出不能低估其機會。由特首盃以至上場遠征高松宮紀念賽，都見識到呢匹馬跑淋地相當出色，而今次抽得2檔，成哥亦點出此駒脾性，如果前段無馬太壓迫，自己帶頭放得舒服，就會愈跑愈起勁，相信今次排檔際遇，肯定會對馬匹發揮有極大幫助。