【冠軍一哩賽排位】美麗系2駒一內一外夾擊馬王

冠軍一哩賽，「金鎗六十」馬主陳家樑未有出席今朝抽籤排位儀式，呂健威兩父子做代表，而威哥囝囝為馬王抽得7檔，「美麗」系今屆兩駒獲選出戰，郭少明伉儷再加埋囝囝郭浩泉三人行到場，結果郭浩泉為名下「永遠美麗」抽11檔，與媽咪合夥擁有嘅「美麗同享」，由郭羅桂珍上台為「美麗同享」抽到4檔。

郭浩泉對於冠軍一哩情當然有個情意結，因為名下「美麗傳承」贏過兩屆賽事，對於今屆兩駒列陣，原本以為本周天氣欠穩定，場地一旦起變化，會對自己名下「永遠美麗」抱有一定憧憬，但如今抽到呢個尷尬檔位，要去硬撼馬王「金鎗六十」，似乎又會有個問號，反而另一匹抽得理想檔位嘅「美麗同享」，比起「永遠美麗」，可能在正常場地發揮會更理想，不過兩匹馬都有共同目標，就係想喺呢場國際一級賽爭取零的突破。

對於兩駒上場於G2主席錦標包辦連贏，「美麗同享」更加後上KO「永遠美麗」，郭浩泉亦認除去頭罩後，為呢匹7歲馬嘅表現重現生機，雖然只係一場二級賽頭馬，正好校準時間，為部署今場冠軍一哩賽做好準備，而佢亦好希望「美麗同享」，可以喺今屆賽事給予馬王「金鎗六十」真正威脅。

至於「永遠美麗」，郭浩泉表示對蔡神仙催谷馬匹以最佳狀態迎戰，絕不擔心，但始終排檔較為被動，臨場就只有靠潘頓嘅留放幫助。