【蹄聲妙影】遇上大至尊馬販姑姐

數字冇得呃人，關於潘頓嘅馬經新聞View數的而且確特別多，而佢騎嘅應屆打吡冠軍「大至尊」，相關新聞嘅View數都唔惹小，不論賽前賽後嘅花邊新聞，都吸引到大量讀者即時Click入去望望，唔只咁，連討論區亦好快被網民洗板。嚟緊禮拜日「大至尊」進擊一級賽女皇盃，行番「浪漫勇士」條舊路，兩雄今次首度同場交鋒，假如開條單Q番嚟，一定炸爆各大賽馬討論區。

至於上場輸畀「大至尊」一條頸位嘅「銀之銀河」，如非排14檔出閘，焗住留得太後，未致於後上不及，賽後好多人話如果兩駒檔位互換，賽果隨時改寫都未定，但賽馬冇如果，冇得畀你再跑過，但回味吓都唔錯。

是咁的，話說「錶之銀河」上場喺排位抽籤儀式，由馬主楊建文嘅其中一個女兒負責抽檔，殊不知抽到14檔，當佢返回座位時，即刻用雙手揞住自己兩邊面額係咁笑，表情相當可愛，結果畀東星成功捕捉到呢幕。最近，楊小姐搵行家查問，話想要番呢張相，幫佢曬兩張大相作留念，東星梗係義不容辭，即刻攞去曬相舖幫佢搞，殊不知等候出相期間，同位職員傾吓馬經，傾落先知呢位職員原來係「大至尊」馬販個姑姐，世界真細小呢！

初步提供:

第2場11「機緣醉夢」

第8場11「大至尊」

■東星