【賽馬以外】3場一級賽 主隊唔通輸呢場？

話就話喺今季壓軸盛事，但老實講呢次冠軍賽馬日嘅戲碼真係唔算太吸引，再講清楚啲，筆者唔係話「金鎗六十」唔勁，「浪漫勇士」鬥「大至尊」唔好睇，但話晒係國際一級賽，梗係想睇到多啲海外佳駟來港挑機，點知最後都令人幾失望。就以女皇盃為例，唔係話「先見」、「滂薄無比」唔叻，後駒兩次來港都入三甲添，但就係贏唔到嘛，同埋頂盡都係二級馬，而「先見」就係一級賽三甲馬，只可惜配川田將雅，真係幾難畀到咩威脅，反而最難明係另一匹日本代表「北橋」點解入選，連續4場都跑唔到三甲，喺G1大阪盃、秋季天皇賞跑到連影都無，最叻贏咗場G2，仲要係舊年1月尾嘅事，唔通呢啲馬可以拉高女皇盃水準咩。不過，既然香港都畀77分嘅「禾道小子」入選主席短途獎，又係咩係無可能，咁嘅陣容，想威脅主隊真係難啲囉。

其實冠軍賽馬日吸引唔到太多外隊馬，唔係咩新鮮事，始終賽期真係受到限制，好似今年再次無澳洲代表參與，年年都話想嚟香港挑機，由希斯3位囝囝訓練嘅「樂觀派」再次唔嚟。唔係話佢哋縮沙，只係睇番澳洲嘅賽期，秋季嘉年華啱啱先至完，如果有留意早前嘅轉播賽，都知啲澳洲佳駟相隔一、兩個星期就會上陣，一口氣跑咗幾場大賽，又點會有氣力仲遠征香港，加上澳洲近年獎金不斷提高，的確減低佢哋嚟香港嘅誘因。

歐洲方面，英、愛、法馬季依家先叫啱啱開始，3歲馬固然唔會嚟，年長馬大部分都未夠狀態，加上嚟香港都算係舟車勞頓，所以亦唔會太多英、愛佳駟喺呢段時間嚟香港。咁日本呢？筆者幾乎可以肯定，如果近年冇咗日本隊撐場嘅話，冠軍賽馬日更加冇觀賞性，只係近年大部分嘅日本馬都鍾意去中東，卡塔爾、沙特阿拉伯、杜拜任君選擇，既然用咗力，又未必一定要嚟香港。

好似今年冠軍一哩賽，日本代表「大宴重酬」就遠征澳洲後順便再嚟香港，而「鑽彩」先特別，上年5月贏咗場只限3歲馬參戰嘅G1NHK一哩賽後，連續3仗跑G1名次都係雙位數，完全冇近績支持都入選，反而「勇大帝」連贏3場，但分別於德國、意大利、卡塔爾呢啲水準唔係太高嘅國家贏馬，嚟香港最終跑成點，真係唔知，只係筆者覺得冇人會諗「勇大帝」會贏到「金鎗六十」啩，就算「金鎗六十」失準，都仲有「遨遊氣泡」及「錶之銀河」頂上啦。

所以計嚟計去3場一級賽，筆者依家反而擔心主隊贏唔到主席短途獎，冇咗「金鑽貴人」固然有影響，依家主隊似乎係靠「加州星球」、「維港智能」頂住，話晒佢哋係今季香港速度系列頭兩關冠軍。「加州星球」無疑回師短途後大勇，但過往大部分馬遠征杜拜後，極少可以返回香港首仗即贏，強如「爪皇凌雨」、「爆冷」、「雄心威龍」都做唔到，自然有啲戒心，「維港智能」亦係遠征返港後首戰，令人擔心演出會否走樣。反而日本代表「消暑樂祭」上仗喺日本先贏完「維港智能」，同埋擅長跑爛地，睇番近期香港啲天氣，「消暑樂祭」隨時可以趁地淋，同埋日本隊始終未贏過呢場一級賽，戰意更加好，話唔定今次就完成任務啦。

■山無陵