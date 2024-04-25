【馬王告別戰】 呂健威：我只擔心有雨天氣

香港馬王「金鎗六十」週日（4月28日）將在沙田競逐富衛保險冠軍一哩賽1600米一級賽，力爭再破紀錄連續4屆勝出此賽。排位抽籤儀式今早舉行，「金鎗六十」週日將自第7檔起步。

「金鎗六十」於2021年、2022年及2023年連續3年勝出富衛保險冠軍一哩賽，成為歷來首匹3勝此賽的佳駟。牠久休後於去年12月作本季初出，即攻下浪琴香港一哩錦標1600米一級賽，刷新該賽頭馬賽前休賽時間最長的紀錄。今仗將是牠季內第2仗，也是今年首次上陣。

呂健威說︰「排檔不成問題，我只擔心天氣狀況。現在馬兒十分專業，懂得照顧自己。我認為牠的狀態來得及時。」

「金鎗六十」目前評分133分，迄今30戰26捷，是香港賽馬史上贏得最多頭馬的賽駒，也是至今唯一能摘下10一級賽錦標及連續3季榮膺香港馬王的本地佳駟。

這匹「金獎章」的8歲兒子今晨在沙田草地跑道上與廄侶「黃腳鱲」一同快操，在何澤堯胯下締速1分20.00秒（分段時間29.7秒、28.6秒及21.7秒）。

呂健威說：「牠已向我們證明實力。我很滿意，何澤堯也是。牠為整個團隊帶來了不少歡樂。不會再有另一駒像牠一樣。」

「金鎗六十」出道以來曾兩度在沙田的一哩賽事中自第7檔出閘，結果均成功奪勝而回。香港本週天雨不斷，預料驟雨將會持續至週日。

在澳洲出生的「金鎗六十」只曾在黏地上作賽1次，於2022年在沙田出爭花旗銀行香港金盃2000米一級賽，最終在頭馬「將王」之後得季軍。

「金鎗六十」明早將再在沙田進行操練。

呂健威表示：「馬兒明天（4月26日星期五）會進行輕鬆操練，在小跑道上輕舒腳頭。『錶之銀河』將會是牠今仗的主要對手，而我聽說『美麗同享』喜歡軟慢地。另外，我認為『勇大帝』也擅跑軟慢地。」

「遨遊氣泡」、「錶之銀河」及「永遠美麗」在富衛保險冠軍一哩賽中分別排在第6、第1及第11檔起步。

由吉村圭司訓練的日本代表「大宴重酬」將會由連達文主轡，排在第10檔起步。

吉村圭司說：「我不希望馬兒抽到最內檔，結果抽得外檔，不過還算可以。」

另外兩匹日本代表「鑽彩」及「傲蹄巴魯」，則會分別自第2及第5檔出閘。

此外，練馬師沈集成麾下的「維港智能」週日將角逐主席短途獎1200米一級賽，抽得第2檔起步。此駒上月遠征日本，在高松宮紀念賽1200米一級賽跑入季席，表現不俗。

沈集成說：「這次排檔很理想。馬兒十分容易駕馭，牠出閘迅速，起步後會順勢上前。今仗對牠來說較易應付，而在軟地作賽有利牠發揮。我相信馬兒有力一爭。」

「維港智能」週日一仗將續配梁家俊爭功。