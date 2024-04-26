【分秒在握】班德禮殺出重圍

香港馬圈在「後潘頓時代」，相信會出現群雄割據的局面，田泰安支持不少，但是否冠軍之材頗有懷疑；至於布文礙於磅重，始終揀選坐騎方面有局限；因此一群二線頂騎師如何澤堯、艾兆禮及班德禮等，必然會全力爭取成績以求上位。班德禮早前因紀律問題被停牌兩個月兼罰款30萬元，能夠繼續在港策騎已是萬幸，而騎者復出以來，低調行事慢慢納回正軌，看來已「經一事，長一智」。

今次季尾焦點賽日，班德禮在主席短途獎接手英國代表「堅信」外，其餘場次亦有不少實力坐騎，其中騎慣騎熟的「馬林」，就值得投以信心一票。無論係韋達馬房，又或者係班德禮本人，「馬林」都可以話係練騎今季的代表作，此駒季內已經贏出4場，其中就有3場勝仗由班德禮經手，而韋達亦曾經表示過，班德禮對此駒的發力點掌握得特別好，因此人馬每每交到好成績。

其實「馬林」上仗出爭1400米，雖然不敵「競駿輝煌」，但有細心看賽事片段的朋友應該都看到，此駒在直路取位其實諸多意外，否則必然可以跑得更接近，來到今次，人馬捲土重來，相信取位方面會更小心，而此駒既能跟前，亦有後勁，加上贏過變化地，縱使天氣不穩，此駒亦冇有怕。

■長風