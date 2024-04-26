被問會否長期留港發展？賀賢話娶咗老婆邊到都唔去！

賀賢由2004/2005年馬季來港開倉，轉眼界已經過了20年，來季將迎接第21年。賀賢今日(4月26日)出席冠軍賽馬日記者招待會，詳述周日麾下參與主席短途獎的兩駒「賢者無敵」與「威力奔騰」機會時，席間亦分享一些感受。

賀賢表示，來港多年，香港競爭相當激烈，這些年來亦就有不少人參與香港馬圈發展，部分練馬師成就斐然，就好似蔡約翰等熟悉香港制度。近年不少本地練馬師相繼掘崛起，羅富全、伍鵬志等從練短短時間已交出好成績。

雖然香港競爭大，但自己感謝一直支持自己的馬主，現時享受香港生活。被問到可預見的將來是否仍留在香港？賀賢笑言雖然來自澳洲，但在香港娶妻生子，所以在可預見的將來都唔會離開香港。

席間賀賢提及周日兩駒，他表示「威力奔騰」今季出賽多次均受制外檔起步，早段未能留守機動位置，往往都要從後追上，今仗當然想牠在主席短途獎抽回好檔，可惜仍在11駒參戰的場合抽8檔起步。不過馬兒近兩仗回勇，試閘走勢不俗，寄望牠屆時可爭一席位。

至於「賢者無敵」，賀賢表示上仗為牠加戴羊毛面箍起正面作用，今仗抽得5檔可跟守領放馬「維港智能」、「加州星球」等後方，馬兒本身擅跑濕地，若然周日早上仍然有雨，相信這場賽事形勢會起變化，「賢者無敵」有權在變化地交出表現。