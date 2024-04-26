浪漫勇士力求衞冕女皇盃 之後再遠征安田！

周日有3場一級賽上演，周四在沙田馬場天幕亮相圈進行排位抽籤儀式，短、中及長途的3匹本港領軍良駒，均抽到中外檔，「加州星球」與「金鎗六十」不約而同排7檔，至於「浪漫勇士」則抽到10檔，雖然此駒曾排外檔贏大賽，但同場兩匹日本勁敵「滂薄無比」及「先見」就抽到旺門檔位，將遇到一定考驗。

周日最高獎金的2000米一級賽女皇盃，「浪漫勇士」已經連奪兩屆，基本上同程所有大賽都曾贏過，今季更揚威澳洲覺士盾，返港後亦一口氣連奪香港盃及香港金盃，幕後早已部署妥當，跑完今仗將於6月遠征日本安田紀念賽。

周日續配最佳拍麥道朗出戰，力求連續3年勝出女皇盃，而於排位抽籤，「浪漫勇士」乃最後一駒獲抽檔位，當時只剩低10檔，難免會構成一定考驗，但此駒剛戰香港金盃排11檔亦贏到，相信仍有本事克服難度。反而「浪漫勇士」的蹄下敗將，兩匹日本代表「滂薄無比」及「先見」有幸抽到旺門檔位，「滂薄無比」抽1檔起步，近年正正有「巴基之星」、「勝出光采」以1檔馬身份掄元；而「先見」抽5檔，是此賽自1997年起贏馬次數最多檔位，未跑先贏運。至於應屆打吡冠軍「大至尊」抽2檔起步，但對上一匹2檔贏女皇盃的賽駒，就是1997年由韋達策騎嘅「倫敦新聞」。

另外，冠軍一哩賽將是馬王「金鎗六十」終極一戰，此駒連贏3屆此賽，分別排6、2及5檔，今次抽到7檔起步，且看能否以4個不同檔位贏夠4屆！

不過，「金鎗六十」今次要面對一匹4歲新星挑戰，就是伍鵬志馬房「錶之銀河」，今次抽到1檔起步，而近年先後有「美麗傳承」及「詠彩繽紛」由此檔出發掄元。早前於杜拜無功而還的董事盃盟主「遨遊氣泡」，就由姚本輝抽到6檔，「永遠美麗」以及「美麗同享」分別抽11及4檔。外隊方面，日本代表「大宴重酬」10檔、「鑽彩」2檔、「傲蹄巴魯」5檔，英國賽駒「勇大帝」就抽9檔。

賀賢短途有運行

主席短途獎有兩匹日本馬參戰，早前揚威一級賽高松宮紀念賽的「消暑樂祭」，抽到最外的11檔，反而其蹄下敗將「維港智能」，今次回師主場卻抽2檔好位，絕對有機會反先。另外，主隊希望「加州星球」抽7檔，兩匹賀廐馬「賢者無敵」及「威力奔騰」分別抽5、8檔，正是主席短途獎贏馬次數最多的檔位，各自贏過5次。