齊撐香港史一戰駒摘第27W！

周日季尾戲肉冠軍賽馬日，共有3場一級賽上演，除了多匹外隊參戰，幾匹本地佳駟成為焦點。第5場1200米主席短途獎，剛剛遠征杜拜成功贏馬的「加州星球」，回防同日本高松宮紀念賽季軍「維港智能」鬥撼。第8場2000米女皇盃，今季問鼎馬王的大熱門「浪漫勇士」，對決後起之秀應屆打吡冠軍「大至尊」。不過最受關注必是養傷久休復出的3屆馬王「金鎗六十」，很大機會作退役前最後一戰，操足而來力求衞冕冠軍一哩賽，此匹香港「史一」的26捷良駒，就等住大家支持打氣！

8歲「金鎗六十」早於2019年3月31日上陣，至今經歷過大大小小戰役，力鬥過近代一眾頂級良駒如「美麗傳承」、「夏威夷」、「浪漫勇士」、「加州星球」等等，始終屹立不倒，表現絕對難得。呂健威愛惜此匹鎮倉寶，今季初安排蓄銳復出，以無敵姿態攻下香港一哩錦標，演出令人熱血沸騰，可惜之後受傷一度徘徊退役邊緣，然而「金鎗六十」恃著無比戰意及鬥心仍能一一跨過，今次再站在各位面前，第4度挑戰冠軍一哩賽，如能再下一城又是一項創舉，期待最後一次跨上老拍檔馬背的何澤堯，能夠再以「金鎗」跑線成功制敵，以勝利為此匹不朽名駒劃上競賽生涯完美句號。