26歲日本新星足迹偏歐美中東 周日沙田搶G1

坂井瑠星周日於冠軍賽馬日上陣，策騎兩匹日本良駒角逐其中兩項一級賽。現年26歲的日本馬壇新星坂井瑠星，至今已勝出多項日本中央競馬會一級賽，包括夥拍「越發甜」攻下朝日盃未來錦標、主策「艷玫華彩」勝出日本雌馬三冠大賽尾關賽事秋華賞、策騎「清爽口味」先後揚威二月錦標及日本冠軍盃，以及與「消暑樂祭」聯手攻下今年的高松宮紀念賽。

坂井瑠星近年也經常夥拍日本佳駟遠征海外，曾在美國、歐洲、中東、澳洲及韓國等地上陣，在國際馬壇上嶄露頭角。坂井瑠星曾於2022年夥拍「猛獅闊步」攻下二級賽高多芬一哩賽，去年與該駒攜手再下一城，在安都拉茲揚威1351米草地三級賽短途錦標。他於今年初策騎「青春永駐」勝出G3沙特打吡，上月再次主策該駒在美丹出爭捧走二級賽阿聯酋打吡，為該駒取得肯塔基打吡大賽參賽資格。

坂井瑠星的父親曾任騎師，現為日本地方競馬全國協會練馬師。坂井瑠星於2016年展開策騎事業，至今角逐4,608場賽事，共贏得437場日本中央競馬會頭馬。上周末，坂井瑠星在東京及京都合共多達20匹坐騎，賽後隨即前赴肯塔基，策騎未嘗一敗的3歲佳駟「青春永駐」進行快操，以備戰肯塔基打吡大賽，他翌日返回日本，以便周六在京都為11駒主轡。

本周日，坂井瑠星將在沙田為兩匹日本代表操刀，「消暑樂祭」競逐主席短途獎，而「鑽彩」則會角逐冠軍一哩賽。坂井瑠星下周一返回日本，並於5月1日在地方競馬全國協會轄下的船橋競馬場出戰一級賽，然後再度前往美國上陣。

「消暑樂祭」於2022年在坂井瑠星胯下取得3連捷，坂井瑠星去年無緣來港策騎此駒，但這對人馬組合今年重逢，於3月攜手出戰高松宮紀念賽，奪標而回。坂井瑠星在勝出該賽後表示：「自馬兒3歲時角逐處女馬賽起，我便為牠操刀，那時我已向助理練馬師建議，讓牠競逐高松宮紀念賽。」

坂井瑠星的導師矢作芳人極具國際視野，曾給予徒弟不少海外作賽的機會。坂井瑠星曾於2017年11月遠赴澳洲學藝1年，這些寶貴機會不斷激發他的雄心及熱誠，令他更渴望在日本，以至世界各地爭取更多策騎機會。這位年輕好手在國際舞台首勝一級賽指日可待，說不定周日便會夢想成真。