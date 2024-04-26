班德禮堅信可在港首勝一級賽

班德禮周日主策由包紀耀訓練的雌馬「堅信」出爭主席短途獎，期望把握4檔出閘的優勢掄元。

班德禮季內頭馬已增至30場，是他來港發展3年以來成績最佳的一季。他盼望周日能憑「堅信」，首度在港摘下一級賽錦標。班德禮說︰「我來港策騎已3年，儘管我今季曾缺陣兩個月，但季內的頭馬數目已創下個人單季新高，而這個馬季尚餘兩個多月的時間。我得到多個馬房支持，對目前的進展感到滿意。我視香港為家，希望未來能長年繼續在港策。」

「堅信」前仗在1207米一級賽短途盃錦標跑入位置，上仗競逐英國冠軍短途錦標後休賽至今。班德禮在夥拍「堅信」進行草地快操後表示，此駒狀態勇銳。班德禮說：「馬兒感覺很好，我們讓牠輕鬆快試，毫不費力，主要是讓牠適應環境，輕舒腳頭，也讓我有機會熟悉馬兒。」

香港近日持續有雨，但班德禮對「堅信」的信心未有動搖，他說：「『堅信』曾在較黏軟的場地上有不俗表現，但如果當天的場地如我們所願般較乾快，便最理想不過。沙田的賽道去水速度很快，假如賽前一天不再下雨，場地狀況可能會是好地偏軟。希望我們出閘後能緊隨領放馬競跑，如果能夠佔取包廂位置，那就最好不過。『維港智能』今仗抽得2檔，出閘後會上前，預計會在坐騎前方競跑。假如馬兒能夠在『維港智能』之後切入，便可居於好位競跑。」