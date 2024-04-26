葉楚航：大至尊甫抵港 潘頓即致電兼傳贏馬片索騎

葉楚航周日派出「大至尊」角逐女皇盃，他深信該駒有力與世界級佳駟「浪漫勇士」等一眾中長途菁英周旋。

「大至尊」上仗攻香港打吡大賽，迄今在港兩戰2000米賽事全勝，葉楚航表示這匹4歲佳駟續有進境，也不太擔心今仗場地或會受天雨影響。葉楚航說︰「馬兒現時才處於競賽生涯初期，我十分期待牠在此賽的表現。我認為跑軟慢地對牠不成問題，牠會再次展現實力。馬兒去年11月到港，加入我的馬房兩三天後，我已覺得牠脾性相當溫和，安靜乖巧，也不會過分用力。」

葉楚航指「大至尊」的馬主購入此駒時，已表示希望以打吡為目標。葉楚航續道：「因此，我們以途程較長的賽事為目標。牠在海外曾競逐1400米賽事，並曾在一哩賽事跑獲亞軍，但從未跑過2000米，牠在港首戰即角逐2000米賽事不易應付，所以我調整了訓練方法，務求令牠狀態更佳。但馬兒的備戰時間實在太短，我於是請潘頓幫忙執韁，他幫了我很多。」

葉楚航又說：「我記得『大至尊』一加盟我的馬房，潘頓便立刻致電給我。他傳送了一段馬兒來港前的贏馬影片給我，並說希望策騎牠出賽，他覺得馬兒甚具實力，在港應會有所作為。」

葉楚航覺得馬兒持續進步，上周五試閘表現出色，末段交出凌厲衝刺，試閘後吃光飼料，一直保持勇態。而今仗最大對手，顯然是「浪漫勇士」。

潘頓談及「大至尊」時表示：「馬兒以打吡盟主身份角逐女皇盃是一大挑戰，但這正好讓我們知道牠的實力如何。馬兒在打吡中面對是香港的4歲馬，但今仗將遇上全球最出色的菁英賽駒。我未知『大至尊』的表現會否再上層樓，但最近一次試閘的表現比在港首戰前出色。」