智弘大師趁手風順食住上

見習騎師黃智弘近期手風甚順，一口氣連贏3日，上季尾出道至今已經累積18W，換言之尚差2場頭馬便可贏夠20W，升格步入策騎新里程，由10磅仔變為只減7磅。騎者延續近期旺勢，周日4匹坐騎，繼續積極爭取頭馬，務必及早完成首個升格任務。

雖然黃智弘陣上騎技稚嫩，受到不少負評，但隨着步入季尾階段馬匹體力普遍下降，10磅仔讓磅受惠下，展現極大威力，令到頭馬數字穩進，連贏3日之外，期間更曾起孖，適逢明日大賽日子，支持雖有限，卻仍不乏增添頭馬機會。

當中師傅方嘉柏提供兩匹坐騎，出爭第1場四班2000米之「聰明導彈」，季初曾經由黃智弘出戰田草一哩心存大欲，無奈騎技所限只跑梗頸4，其後連場落敗洗底，論馬居於四班有明顯優勢，今再配黃智弘示人以弱，受讓10磅乃最大爭勝條件。

富裕君子增程謀冷

另一匹質新廐侶「富裕君子」，直路賽熱身後，上仗增程初跑轉彎1200米，礙於排檔不利，切入居後全程欠活力，惟所負不遠，今戰即扳上第4場1400米，對其發揮後勁應有幫助，可視為一路奇兵。

至於今次外線兩匹坐騎，徐廐「電訊巴打」即使谷戰表現秤先，惟近績穩定加上馬房鬥志，亦無保留；尚有來自伍廐「燈胆皇」，熱身後增程由黃智弘接手減磅出擊，且看會否突如其來食出尾胡？