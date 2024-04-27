【分秒在握】遨遊氣泡有機可乘

季尾重頭戲冠軍賽馬日，除了本地代表與外隊的爭持外，怕且最多人關心的，會是豹隱多時的馬王「金鎗六十」，能否再次交出摧枯拉朽的後勁，在冠軍一哩賽第4度奪魁。正因為此駒廣受馬迷歡迎，因此備受熱捧幾可肯定，如果此駒再次交出香港一哩錦標的表現，當然係難尋對手，但馬匹抖了4個多月時間，兼且曾腳傷而齋踱步踱了3個月，狀態方面能否復出即推上高峰是個謎，反而一眾對手匹匹已跑起則是不爭事實，此消彼長之下，筆者情願一博「遨遊氣泡」。

正如大部分人的感覺，上季贏出打吡大賽的「遨遊氣泡」，多少帶點幸運成分，既然話得幸運，就自然欠了點實力吧？看此駒季內初出，與「永遠美麗」相同負磅下輸4個半身位，還不是實力有距離？結果跑了一仗後，「遨遊氣泡」不但在香港一哩錦標成功反先，而且更只負於「金鎗六十」個半馬位入Q。之後董事盃，「遨遊氣泡」成功坐正，以個多馬位再次壓倒「永遠美麗」。而2000米的香港金盃，居然能力逼「浪漫勇士」只輸頸位，看完以上賽績，怕且「進步」兩字足以概括了此駒的進程，今次若能一舉取勝，季尾問鼎最佳中距離馬不是夢。

■長風