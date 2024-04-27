薛恩：金鎗六十不可能永遠處於巔峰

薛恩深信即使在賽馬運動中，無論任何人馬處於頂峰時實力何等強大，他們總有英雄遲暮的一日。這位澳洲騎師聽日將會在沙田馬場總獎金2200萬港元的一級賽富衛保險冠軍一哩賽(1600米)中，策馬強勢挑戰香港馬王「金鎗六十」，力求把這匹傳奇賽駒一舉擊敗。

薛恩在此賽中將會夥拍練馬師伍鵬志旗下賽駒「錶之銀河」上陣，該匹年輕新星曾於上月角逐寶馬香港打吡大賽(2000米)，牠在賽事末段自包尾位置以凌厲後勁追前，過終點時僅以馬頸位不敵「大至尊」而屈居亞軍，純論表現已是非常出色。

打吡一役的表現，亦令薛恩認定「錶之銀河」確擁高質。他說：「牠是現今香港其一最令人期待的新晉賽駒，這點不容置疑，牠的潛質尚待發掘，當有大幅進步空間。考慮到牠的賽前備戰程序，馬兒在打吡大賽的演出確令人眼前一亮。我相信沒有太多賽駒可以在相若準備及情況下，在該項大賽中交出如此精湛的表現。」

在該場大賽交出優異表現後，馬王「金鎗六十」將會成為「錶之銀河」在富衛保險冠軍一哩賽的假想敵。雖然強敵當前，薛恩對其坐騎的爭勝機會依然甚感樂觀，特別是「金鎗六十」這匹冠軍級良駒之前曾受輕微傷患影響而一度停操。牠距上次出賽已有4個多月時間，今次會在富衛保險冠軍一哩賽中復出。

薛恩說：「『金鎗六十』不可能永遠處於巔峰狀態，因此我希望我這匹新星馬能夠再踏出另一步，躍身香港最佳賽駒之列。跑過上仗後其狀態看來恢復得不錯，我認為此駒在打吡一役已顯露本身出眾的能力。希望牠本週日能夠在賽事中盡展所長，與馬王『金鎗六十』爭一日之長短。」

薛恩續說：「『錶之銀河』看來可應付2000米途程，牠跑得相當不錯，但老實說，1200米至一哩這個範圍始終是牠的首本路程。」