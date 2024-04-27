【馬場第一攝】等齊腳開飯 昇哥馬房有料到

明日大賽日，好多人嘅注意力集中晒幾個G1賽駒馬房，好似葉、東、呂、伍及姚廐，不過平時作風低調嘅黎昭昇，同樣要吼緊，今期派5駒上陣，有第1場「一舖到位」，第3場「四喜鳥」，第4場「幸運芙蓉」，第6場「時時有道 」及第10場「得道猴王」，各駒實力絕不簡單，隨時趁大樹好遮蔭之下連番食胡，朝早練者也有搏殺鏡頭出現，7時15分，上述5駒同一lot出內圈加課，昇哥全程跟出跟入有晒動靜，值得望多兩眼。

第1場四班2000米的「一舖到位」之前在姚廐搏兩鋪第2名，今轉倉即搵潘頓幫手，擺明要省招牌，想剝對方棚牙，上周同「多巴先生」、「大至尊」同組試閘，走勢有板有眼跑第5名敗不脫節，一切已整裝待發，相信可順利先拔頭籌。

第3場四班1200米「四喜鳥」在522場次屈居亞席，等咗個幾月時間待麥道朗重臨，原裝配搭再拚同程，幕後戰意無限，可作馬膽之選。第4場四班1400米「幸運芙蓉」連仗跑得近，埋門加強操練力度，狀態又進一步，兼且上仗亦是與「四喜鳥」同日上陣，好似專登等齊腳部署番同日大舉出擊咁款，應該唔係巧合。

早餐料:

第1場:6「一舖到位」

第3場:9「四喜鳥」

第4場:13「幸運芙蓉」

阿藍