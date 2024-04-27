潘頓騎未輸過 風雲武士守尾門

聽日尾場三班田草1200米，有多匹有近績嘅賽駒上陣，包括新勝馬「綠族豐收」、「占士德」、「福星」、「同祥和順」同埋「顏色王子」，但上仗只跑第12名，今次重配潘頓出擊嘅希廐質新馬「風雲武士」，同樣不能忽視。

現年3歲嘅澳洲PPG「風雲武士」，在港初出已經跑第2名，翌仗再用潘頓嘅田草1200米順利補中，輕取對手兩個幾馬位，之後升上三班增程初跑1400米，亦能克服不利嘅11檔再下一城，點知2月中再跑1400米，潘頓騎咗同場嘅「鐵金剛」，「風雲武士」喺改用陳嘉熙嘅情況下，未能克服外檔大敗而回，而希斯亦索性讓此駒抖兩個月才上陣。

「風雲武士」過往配潘頓兩次全勝，人馬合拍，今次再度合作，自然值得重視，而此駒早前從化試閘走勢亦好，狀態應該冇大問題。值得一提，「風雲武士」開齋嗰場喺元旦日取得，當日馬會請咗女團Collar入場整表演嘉賓，而聽日亦有3位Collar成員王家晴(Candy Wong)、蘇雅琳(Ivy So)同許軼(Day)入場，並會喺於女皇盃頒發最佳外觀馬匹獎，睇吓到時「風雲武士」能否再次贏馬啦。