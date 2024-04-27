【獨門秘技】薛恩機會馬「話你知」

薛恩周日作今季第3次來港客串，之前兩次方嘉柏都鼎力支持，亦有頭馬交出，今次兩駒合作，貴精不貴多，第2場「話你知」正在冒起的5歲馬，今季初出1000米嫌短當然熱身性質，翌仗跑田草1400米即重開勝門，上三班後跑6次未贏，但5次有獎金收，逐漸適應，跑開一哩上仗突縮程跑1400米難度高，排埋14檔早段已包尾，雖然第10名過終點，但竟造全場最快末段，其實末段收復頗多失地，只不過路程稍短，今次返一哩，應有追趕餘地。

至於第6場「黑桃火箭」，演出一向忠心，季內只跑兩仗體力足，上仗氣管多血後小休個多月，埋門試閘走勢清風送爽，轉戰田草1400米表現稍短，但其實過往3戰季殿各一，抖抖埋有新鮮感必可應付。

赤火驍龍靚檔再捧

另外，沙田草地2000米起步後很快轉第1個彎，所以檔位及際遇非常重要，周日第1場四班2000米，總場次560有8駒今次再遇，值得研究，該場三甲馬為冠軍「逐步贏」5檔、亞軍「赤火驍龍」1檔，季軍「永勝金駒」4檔，內檔佔盡優勢，今次「逐步贏」10檔，尺寸馬早段唔畀又落後多，畀又恐跟得前，形勢不佳，「永勝金駒」上仗早段守中游位置，今次13檔不能再慳慳埋埋衝，長途賽經驗不多，應難應付。

「赤火驍龍」上場終取得季內首度入位，沿途守好位末段猶有餘勁，慢熱分子季尾會愈跑愈好，7次跑2000米或以上長途賽取冠亞季殿各一，今次3檔仍會守好位因1檔「夢照發」必放，2檔「一舖到位」留後跑，形勢依然着數。■西門獨