【分分制勝】賀廐擅追分子 用薛恩啱數！

今季舉行過88場田草1200米賽事，最輕秤頭馬是999磅「明亮天下」，初出即勝後未再留守短途，但不論跑1400、1600及2000米均能入圍，盡顯潛力；另一匹羅廐馬「誠好運」以1034磅贏田草1200米，最近改攻1400米即締佳速掄元，反覆證明細粒仔有本事贏田草短途，普遍能力十足。至於今期推介的「福星」，上場由潘頓輕勝同程，體重僅1040磅，演出繼續破格，升班只負中磅，勢可再下一城。

第10場三班1200米，「福星」今季加盟賀廐，細細粒但養得飽滿，戰力果然急升，復出首戰即打開勝門，最近在田草1200米贏得第2W，當日場地是前置型天下，「福星」竟可於第9位後發先至，未及最後100米已奠定勝局，短途能力根本遠超對手，保守估計必值80分，若進度理想，甚至有可能殺上100分大關。

「福星」上次贏完，抖了足足11天才復課，或因本身體重較輕，需要更長回氣期，猶幸之後再操一切正常，4月18日再試從化草地大閘，以輕鬆姿態奪亞，而最後一課在登山跑道快磨，跑來步步有力，論態不斷進步。今場三班賽，子彈快馬「顏色王子」忽然在陣，預計早段步速急勁，這類形勢對「福星」居中後上跑法比較有利。鞍上人薛恩以往為賀廐建功的「霹靂狂龍」、「馬爾代夫」及「家樂飛駒」俱屬後追分子，「福星」變速能力亦強，正好大派用場。

■明治朗