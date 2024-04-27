再撼金鎗！姚本輝自爆遨遊氣泡變化地性能！

「遨遊氣泡」周日角逐冠軍一哩賽，繼去年12月香港一哩錦標後再度與「金鎗六十」交鋒。練馬師姚本輝相信「遨遊氣泡」今次可再對「金鎗六十」構成威脅，甚至摘桂。

「遨遊氣泡」上仗角逐杜拜草地大賽，在關鍵時刻受困，並於末段遇上干擾，最終僅能居尾4過終點，姚本輝認為落敗情有可原。姚本輝表示：「上仗未能發揮水準，因為排在最內檔起步，直路未能望空，但賽後狀態不錯，只是因旁邊的馬匹跌倒而令牠擦傷右後腿。『遨遊氣泡』返港後心情愉快，只是剛抵埗時遇上小阻滯，胃口一度欠佳。我們安排牠驗血，發現肌肉酵素上升，不過一周後已回復正常。」

「遨遊氣泡」今仗抽得6檔，已準備就緒與「金鎗六十」再決高下。姚本輝說：「我預期『遨遊氣泡』今仗會有十分出色的表現，牠仍有一些進步空間，牠曾在兩匹冠軍級佳駟之後跑獲出色的亞軍，所以我預計牠會再有好表現，不過始終未知周日的天氣如何。如果是正常的軟地，我認為馬兒可以應付；但如果傾盆大雨，則是另一回事。看來今仗早段步速不會快，我們很可能會讓牠居於牠喜歡的位置，即頭兩至三位。」

姚本輝還會派出「觔斗雲」角逐女皇盃，他說：「『觔斗雲』已經6歲，所以我只安排牠參加一課輕鬆的試閘，讓牠保持心情愉快。牠是一匹不可多得的佳駟，近兩三季持續進步。演出十分準繩。假如牠能夠取得前三、四名，我們也會相當滿意。」