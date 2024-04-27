【練馬師王】追上榜首 齊齊10度封王？

上期跑馬地「練馬師王」，榜首伍鵬志一如所料進行反擊，結果全晚累積2冠1亞，取得30分，季內第10次封王。練者領先優勢擴大，勢必乘勝追擊，今期冠軍賽馬日，共派11駒列陣，不乏爭勝棋子，有望再獲佳績。至於被他彈開的呂健威，上期谷戰只出馬3匹，當非目標所在，但今回安排3屆馬王「金鎗六十」再度登場，配合一眾精銳兵團，肯定會全力出招，呂廐季內9度勝出「練馬師王」，當中7次在沙田馬場取得，鎖定為重要搏殺場地。

呂健威首匹參戰馬為第2場「陽明天空」，前仗贏過田草1600米，惟今季表現比較反覆，故投注呂健威的「練馬師王」時，不妨留待第3場開跑前才「入場」落注，皆因把關的「開心寶寶」更予人信心。「開心寶寶」剛戰初出即贏田草1200米，贏馬時間1分8秒76，乃今季四班同程最快締速，能力超級，雖然今仗改負135磅，但開飛不久已備受熱捧，顯示連捷呼聲高唱。

第7場「金鎗六十」力爭冠軍一哩賽4連霸，馬主曾透露今次是愛駒退役前最後戰役，後來又改口，亦有可能繼續服役。但無論如何，「金鎗六十」貴為全球最佳一哩馬，面對評分低一截的對手，仍可予取予攜，就算場地出現變化，亦不會構成任何阻力。

第9場呂健威雙龍出海，「傑出漢子」即使一連兩仗入圍，近況出色，不過「巴閉哥」跑田草1400米最首本，爭勝機會在廐侶之上。「巴閉哥」剛戰第2次挑戰一哩路程，再度敗北，證明長力未足，馬上重返1400米，競爭力大大提升。另外，「巴閉哥」與「開心寶寶」季內贏馬一仗，呂健威都成功封王，今次拍住出擊，有機會重溫好夢。

「練馬師王」開售賠率

1.呂健威 2.85倍

2.告東尼 4.75倍

3.賀 賢 3.75倍

4.姚本輝 10倍

5.沈集成 10倍

6.伍鵬志 15倍

7.蔡約翰 15倍

8.大衛希斯 17倍

9.黎昭昇 40倍

10.羅富全 55倍

11.容天鵬 100倍

12.廖康銘 125倍

13.方嘉柏 125倍

14.蘇偉賢 150倍

21.其他練馬師(屈亞騏/吉村圭司/葉楚航/池添學/鄭俊偉/中內田充正/韋達/堀宣行/包紀耀/安田翔伍/杉山晴紀/郗國思/丁冠豪/巫偉傑/文家良/徐雨石) 100倍