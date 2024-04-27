沈集成為浪漫勇士制訂幾Plan A B C

「浪漫勇士」周日出爭女皇盃，力爭成為首匹3勝此賽的佳駟，練馬師沈集成已制訂不同對策。

今屆女皇盃共有11駒角逐，「浪漫勇士」自10檔出閘，沈集成說︰「排檔不算太差，因為只有11駒列陣。前速快的參賽馬不多，又不知道周日會否下雨。因此我會與麥道朗研究各對手，然後制訂多個對策。」

沈集成有信心「浪漫勇士」跑軟慢場地也應付裕如，他表示：「我不知道馬兒跑軟慢地的表現如何，但牠有北半球馬的血統，應該能夠應付，應付得來的機會較高。」

同時，沈集成不敢對應屆打吡冠軍「大至尊」掉以輕心，他說：「『大至尊』無疑是好馬，但牠在打吡中只是與4歲馬較量，今仗則會遇上各地的一級賽佳駟，當中更有2000米專家。此賽對牠來說也是硬仗，不過牠抽得好檔。今仗出馬不多，我認為潘頓自2檔出閘後不會留得太後。」

英國代表「譽滿杜拜」第3度來港上陣，練馬師郗國思說：「我從未在香港贏得頭馬，實在有點可惜。我們在英國以外的地方作賽時頗為有運，唯獨香港例外。所以，我希望今仗能夠打破困局，奪冠而回。馬兒之前兩次來港上陣均表現出色，牠年輕時首次來港角逐香港盃取得第4名，去年第2度來港競逐女皇盃跑獲季軍，當時牠在澳洲連番上陣後便隨即赴港，可能有點倉卒。所以，我們今季都針對女皇盃這項賽事為馬兒部署。」

郗國思續說：「『浪漫勇士』是匹出色得令人難以置信的佳駟，早已證明實力，在國際馬壇已打響名堂。我肯定『先見』今仗會交出水準，而我的參賽馬也會有好表現。我認為應屆香港打吡大賽盟主『大至尊』具非凡實力，所以今仗必有一番龍爭虎鬥。」