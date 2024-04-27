【張基焦點】旺旺神駒1400發威

沈集成周日除了有鎮倉寶「浪漫勇士」力爭女皇盃3連霸之外，其餘場次不乏搶分籌碼，其中的「旺旺神駒」現時跑1400米反而威力更大，提防突擊。另外，「隱形翅膀」評分已減至有利水平，今次預計有快步速配合，夠爭。「鑽石星空」屬少數能極快交出表現的徐廐質新馬，值得跟進。「綫路萬里」屬款頭吸引的拍賣馬，潘頓肯再騎亦要重視。

第9場二班1400米，「旺旺神駒」年紀漸長此程威力更勝1200米，季初第2仗跑1400米抽不利的12檔，擺前走反而效果一般只得殿軍，其後狀態回落，改用麥道朗也無表現。其後操練重新做起，今年3月初才復出，前仗跑此程用潘明輝，直路只打6下反手鞭及1下正手鞭，亦追至第4名，剛戰縮程跑1200米自然欠表現，今次回師1400米預計有快步速，相當好跑，外檔也不怕。

第2場三班1600米，季內健康正常「隱形翅膀」卻減分快，上仗賽前曾用羊毛面箍試大閘，走勢不差，但剛戰卻只是除眼罩，效果則一般，今次立即改用面箍出擊，配合輕磅之利，加上同場有「手到再來」、「遨遊武士」扯快步速，有機會可後發先至。

第3場四班1200米，以徐雨石馬房作風，「鑽石星空」能在港頭兩仗交出成績，質素並不簡單，上仗起步脫腳拉士仍狂追入Q，實力可見甚佳，復課後則繼續進步，再跑同程可補中。

綫路萬里台型靚

第4場四班1400米，「綫路萬里」身價高達600萬的拍賣馬，屬高班馬台型，剛戰初跑同程，賽前備戰不算太積極仍得季軍，復課後進度令人滿意，馬房亦需要頭馬穩定軍心，今次再跑1400米可交出好成績。