【進階選項】先見再撼浪漫勇士

冠軍賽馬日似乎天氣令場地情況成為決勝關鍵，始終本港3大名駒都未曾試過甚至不太喜歡在偏軟場地競逐，相反客軍無論英國甚至日本賽駒都有變化地經驗，令賽事增添變數。

第5場主席短途獎，「加州星球」新勝阿喬斯短途錦標，一如不少朋友預期跑短途比一哩更佳，當然對手較弱是主因，跑法主動預計會拍住「維港智能」外側有利位置，憑較高級數有望衝贏對手。「維港智能」喜歡濕地，檔好主動亦是爭標之選。高松宮紀念賽得主「消暑樂祭」雖然排外檔，但若然場地濕重的話反而更妙，本身有過12月遠征來港經驗，況且變化地會跑高好多。「嫡愛心」變化地及路程均佳，可惜排最內檔而慢腳，擔心轉位衝刺來得太遲，作配。

第7場冠軍一哩賽，若然正常好地，相信「金鎗六十」仍有望完成4連霸，埋門試閘一畀即有，以12月國際賽儲埋體力一擊竟能跑出生涯顛峰之作，勝負睇天。「遨遊氣泡」是董事盃得主，剛遠征杜拜受阻無從發揮，回師一哩較具把握。「錶之銀河」可以用「神馬」去形容，今季由1000跑到2000米，上次打吡初配薛恩看到此駒另一面，一哩撼馬王試實力。「傲蹄巴魯」是日本隊最具潛力一駒，去年勝出水準甚高每日王冠賽，其後在一哩冠軍賽與「匯兩川」及「神志勇進」同場亦跑近，後兩駒來港跑一哩錦標分列三四名，計實力在此組有得爭，問題只是配搭真的較弱。

譽滿杜拜擅變化地

第8場女皇盃可能出現上季翻版三重彩，「浪漫勇士」及「先見」第3次碰頭，之前「浪漫勇士」兩戰均勝，賽績無可挑剔，但「先見」奪冠決心亦大。今年3月復出以5個馬位大勝輕鬆蟬聯金虎賞，姿態比起去年來港跑女皇盃前贏的一屆更具說服力，實力再度昇華。為了配合川田將雅出戰杜拜，馬主遷就放棄派牠參加一級賽大阪盃，而川田今次亦唔跑同日春季天皇賞來港，大家犧牲目的都是為了今仗，論馬實力極強，只要直路取位比香港盃時順暢，有力反先。「浪漫勇士」是香港傳奇賽駒，鬥志強橫永不言敗，倘「先見」鞍上人再次走位出錯，奪標呼聲仍高。「譽滿杜拜」擅跑變化地，演出準繩。「大至尊」可以在港兩戰2000米全勝亦是「神馬」，今場揭底牌。