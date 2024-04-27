【三重彩地帶】「機緣」來到要把握

第2場三班1600米，總場次587三班1400米，頭4名佔據所有分段走位的前4位，前置馬佔盡優勢，「機緣醉夢」走位8 9 9 5輸個半馬位，在逆境中展示能力。在港2P均跑1400米，現評60分今日可報三班或四班同程，但卻選擇初跑1600米，之前曾在谷草一哩試準長力，今場部署有的放矢，鄭俊偉搶分刻不容緩，信鬥志可作複膽。

「隱形翅膀」上場撲近見回勇，上季曾挫「越駿歡欣」，交回八成水準已夠爭。「陽明天空」上場沿途外疊欠誠意，回配最合拍的何澤堯，可撥亂反正。「久久為尊」4歲系列兩度入前列，跑番三班賽贏卡士。若然A欄反傳統利放，「手到再來」便有機可乘，拖一票保險腳。

第4場四班1400米，「綫路萬里」熱身後換潘頓表現大躍進，僅負乘內得第3，今季容廐質新馬進度來得早，一哥再騎必定繼續進取。「逐夢年代」布文贏過，「球星」及「增強」上場均在他胯下入位，今場選騎「逐夢年代」值得秤先。

「幸運芙蓉」初出直路賽後上獲殿已露光，之後3仗寓賽於操也接近，今場初戴眼罩似有攻堅意圖。呂廐全日排出強陣，「果然僥倖」復配最佳拍檔何澤堯，應有戰意。■海東