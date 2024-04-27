【獨門秘技】艾兆禮唯一出足夠「帥」

艾兆禮為今次唯一出足10場騎師，當然3場一級賽坐騎機會稍次，但本地賽坐騎尚算不俗，第3場四班1200米，「帥炸」今季初出一役跑同程已後追得季軍，冠軍「光年八十」之後4戰三班賽取1勝3位，已升至76分，亞軍「快狠準」再出連贏3仗，現時亦升至63分，可見「帥炸」此役季軍水準甚高，原本隔3星期再出，可惜因腳傷退出，休息3個月才復出，但賠率竟比初出入位一役還冷，全無信心，雖然只跑第4負5個多馬位，但此役「同祥和順」大勝，「帥炸」拍住過終點的亞季軍「球星」及「健康快車」都為四班中堅，在狀態有瑕疵下有此表現盡顯質素，今次備戰正常狀態續進，依然排好位，演出有望更進步。

第4場四班1400米，「幸運芙蓉」首兩仗短途1200米排外檔，被迫留後依然交出可觀後勁，熱夠身上仗首跑今次路程，後追第5名只輸兩個多馬位，在其後的「仁心星」再出攻陷三班，同場季軍「金勝名駒」再出補中，殿軍「無敵勇士」之後兩仗都入位，賽事高水，試準再戰1400米可信賴。■西門獨

西門獨Q過關

第3場6帥炸

拖 1開心寶寶3鑽石星空11水龍頭

第4場13幸運芙蓉

拖 4綫路萬里5增強11妙算高歌