【J臣研究所】遨遊氣泡遠征冇用力

周日有3場G1上演，3個路程港隊都有力橫掃，逐場同大家分析。

第5場主席短途獎熱門必落在「加州星球」身上，不過此駒有兩個疑點要考慮，第一係遠征後回港狀態，第二就係其實此駒自從前年開始已經冇喺香港跑過1200米，今場亦肯定放唔出，追馬又得唔得呢？結論不適合揸膽。計全場有隻馬十分值博，就係「嫡愛心」，呢隻馬根本上1200米最好，4歲大熟且今季更進步，上場若非排外檔應至少上名，走勢比起串Q一對更強，今次排1檔強配麥道朗，只要穩守幾隻前置馬後，入直路可一攻而破。「賢者無敵」上場力鬥「金鑽貴人」，此兩匹後起之秀都要吼實。

第7場冠軍一哩賽「金鎗六十」頂多八成水準，盡力而為。「遨遊氣泡」遠征嗰場其實冇乜用力，回港操練正常，大閘見好。「錶之銀河」進步到你唔信，揀一哩跑亦代表幕後信心十足。不過，講抵買都係隻「美麗同享」，上場初配艾道拿，係筆者第一次見呢隻馬陣上冇鬥口，搵啱人跑，呢隻馬就有頂級戰鬥力。

第8場女皇盃係唯一外隊馬有力搵獎金嘅一場，但準馬王「浪漫勇士」今季南征北討，狀態都冇低落，抖夠更難以被擊敗。計馬相信「滂薄無比」有力一鬥，早在12月香港盃一戰如非全條直路受擠壓，應該追得過「浪漫勇士」，輸得唔順氣再嚟過。「大至尊」未知有幾多喺手，但絕對要吼埋。