【耀眼精選】壯志凌雲三班打橫行

一如既往每逢大賽日各大馬房都安排旗下新血開上前線，今次多匹不明物體賽前都做足準備而臨。

第6場三班1400米，秤外地績「壯志凌雲」最具一出即拚本錢。呢匹馬響舊年8月初至9月底連跑4場取3W1Q，由1200贏到上1600米，頭3仗未輸過，直至挑戰表列賽杜詩富錦標先至初嘗敗績。「壯志凌雲」響呢場1600米賽事，跑到300米被外閃嘅頭馬「加把勁」影響一度收慢，最終以不足半馬位見負屈居第2。幕後本來有意安排呢匹馬爭春季冠軍錦標，但由於易主而告吹。舊年春季冠軍錦標，最終由杜詩富錦標參戰馬控制大局，打破「壯志凌雲」不敗身嘅「加把勁」跑得季軍，輸頸位畀「壯志凌雲」嘅「倜儻小貓」同跑第7嘅「富麗海角」，就響呢場3歲馬G1包辦一、二名，反映舊年嘅杜詩富錦標係非一般表列賽。交番外地水準，「壯志凌雲」響三班應該打橫行。

另外，第2場「桃花開」外地績佳；第3場「鴻圖高星」、「勁大威猛」有型有款；尾場「得道猴王」澳洲初出G3輸畀舊年金拖鞋冠軍「核心」，必非善類，幕後自視極高。

筆者今次除咗會投注上述馬匹嘅WP，仲會買4串15WP混合過關，睇吓有冇運成功過關。