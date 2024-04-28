【分秒在握】麥道朗展愛心

近期重返短途後「加州星球」大放異彩，先贏1400米G1，繼而遠征杜拜贏阿喬斯短途錦標兼打破場地紀錄，今次回港爭主席短途賽亦很合理，不過同場「嫡愛心」亦非善男信女，憑驚人後勁絕對有力一撼強手。

曾經在一哩擊敗過「金鎗六十」的「加州星球」，今季一出即勝後，接連多仗三甲不入，直至前仗1400米，在女皇銀禧紀念盃慢放得手，方再現光芒，當然上仗遠征杜拜贏來締速出色，亦具說服力。不過，其實「加州星球」在港已超過兩年未再跑過1200米，而同程賽績亦是在二、三班累積，今次要面對的，係一眾本地最頂尖的短途好手，只要適應方面稍有差池，對手就有可乘之機，如果此駒被捧得太熱，不如一博「嫡愛心」。

上季最佳新馬的「嫡愛心」，今季初的部署頗有點舉棋不定，先跑谷草再跑1400米，繼而更進軍一哩的4歲馬系列賽首關，直至落敗而回，幕後方重新將矛頭聚焦回短途。

重返田草1200米後，「嫡愛心」的表現立即回復水準，先讓1磅下輕取「錶之銀河」，繼而讓8磅下與「威力奔騰」火併僅以鼻位飲恨。上仗雖然得第4未能威脅「金鑽貴人」，但全程居尾列兼走三疊，根本蝕盡腳程，來到今次，既強配麥道朗，又有運抽到1檔，若然「加州星球」及「維港智能」早段互不相讓鬥燒，後上漁人得利的，很可能就係「嫡愛心」。

■長風

第5場 6嫡愛心 1加州星球

5賢者無敵 3維港智能