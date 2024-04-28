有膽有腳！CEO 3場G1心水免費放送！

今日冠軍賽馬日有3場一級賽，馬會CEO應家柏先生逐場分析。

第5場主席短途獎，預期早段具一定步速。「加州星球」縮程上陣後帶來蛻變，先勇奪女皇銀禧紀念盃，其後在杜拜攻下一級賽阿喬斯短途錦標，同時刷新美丹馬場1200米草地賽的場地紀錄時間。經過杜拜一戰之後返港，「加州星球」要保持最佳狀態，並交出相若表現似乎不太容易，但在好地上作賽，依然是坐位望贏首選。

「維港智能」於百週年紀念短途盃打開一級賽勝門，此駒喜愛領放跑法，今次排2檔理想，有力入位。「消暑樂祭」貴為日本評分最高的短途賽駒，上仗在黏軟地擊敗「維港智能」，勝出高松宮紀念賽，牠去年12月來港角逐香港短途錦標三甲不入，但出道以來12戰取得6勝，出賽次數相對較少，今仗亦具位置機會。英國代表「堅信」去年3歲時在一級賽希鐸短途盃中，與多匹年長賽駒交手仍不落下風，今次排好檔起步，若沙田馬場的氣氛沒有太過影響這匹雌馬的情緒，亦可一爭。

第7場冠軍一哩賽，預期賽事早段步速為正常偏慢。「金鎗六十」已連續3年勝出此賽，上仗香港一哩錦標跑至最後400米開始施展強烈後勁，輕易帶離對手，奠定勝局，此駒上星期試閘走勢吸引，為今仗贏位之選。

「遨遊氣泡」於1月摘下董事盃，看似有機會從「金鎗六十」手上接捧，取下一哩途程組別的領導地位。「遨遊氣泡」其後在香港金盃落敗，但亦給予頭馬「浪漫勇士」不少壓力，上仗於杜拜草地大賽表現卻在水準之下，但該仗並沒有耗力太多，返港後有足夠時間恢復狀態，今仗抽得好檔，有機會跑入位置。英國賽駒「勇大帝」去年初起曾在5個海外國家勝出賽事，若果今仗在賽事早段守好位，亦可爭入一席。「錶之銀河潛藏甚豐，在最後400米可造出很快的分段時間，今次回師1600米途程，當屬此賽的黑馬。

第8場女皇盃，預期賽事早段步速正常。「浪漫勇士」是對上兩年此賽盟主，今次排得10檔較為不利，但此駒前速甚佳，或可利用這項長處置於馬群前半部分較理想位置。「浪漫勇士」去年10月攻下一級賽覺士盾，12月再下一城勝出香港盃，上仗則捧走香港金盃。相信「浪漫勇士」現時的狀態，更勝勇奪香港盃之時，是坐位望贏之選。

「先見」去年在女皇盃跑獲亞軍，12月出戰香港盃只得第5名，落敗殊不夠運，今年首仗於二級賽金虎賞輕鬆奪冠，今次抵港後態況比起12月時更好，將甚具威脅。「譽滿杜拜」去年來港角逐此賽前曾兩勝澳洲大賽，但今年未有再次征戰澳洲，反而選擇於4月1日在英國金頓復出，在膠沙地表列賽木蘭錦標中輕勝，在好至黏地的場地上，牠會是「浪漫勇士」的主要對手。「大至尊」在港上陣兩次全勝，上星期在跑馬地試閘走勢吸引，勇態不減，作為應屆打吡盟主，不容低估其實力，屬此賽另一位置之選。