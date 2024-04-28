【賽後報告】金鎗大至尊騎者話唔識跑濕地

是日賽後報告撮要：

第1場：「聰明導彈」見習騎師黃智弘因未有於規定時間或之前抵達亮相圈，被罰款2,000元。賽後，潘頓報告，「一舖到位」未能適應「黏地」的場地狀況，賽後咳嗽。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。

第2場：賽後，潘頓表示，「桃花開」是賽負頂磅135磅上陣，而且仍是相對經驗較淺的賽駒，在「黏地」的場地狀況上難以以勁勢衝刺。

第3場：「輝煌精英」在閘廂內以後足豎立，其後被牽出閘廂及接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「鴻圖高星」入直路時在「四喜鳥」與「水龍頭」之間受困而未能望空之際收慢，當時「水龍頭」向外斜跑。其後開始走勢稚嫩，接近300米處時急促向內斜跑，導致見習騎師鍾易禮須停止催策及修正坐騎。在餘下途程上持續走勢稚嫩及內閃。

第4場：賽後，布文報告，「逐夢年代」在陣上未能充分展步，而儘管他對坐騎的動作有些疑慮，他補充指此點可能歸因於坐騎未能適應「黏地」的場地狀況。

第5場：梁家俊承認違反賽事規例第100（2）條，事緣他未有力策第7名馬匹「維港智能」至終點，表現未能令小組滿意。梁家俊被罰款4萬元。在衡量判罰輕重時，小組考慮了梁家俊於大約最後25米未有力策坐騎所造成的後果，以及影響了此駒馬主及練馬師獲取第6名獎金44萬元的機會。

第6場：「超級龍珠」前往跑道時觸碰欄杆，拋下騎師周俊樂。在閘廂後煩躁不安，再次拋下周俊樂。抵達起步點後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。周俊樂於抵達起步點後接受首席醫療主任檢查，首席醫療主任認為他適宜履行策騎聘約。「超級龍珠」早段沿途走勢欠順，數度失去平衡。

小組考慮了第2名馬匹「獨步天下」的騎師希威森所提出的抗議。希威森以坐騎於最後150米受干擾為理由，抗議「壯志凌雲」（田泰安）的頭馬資格。小組考慮了證供後，發現「壯志凌雲」於跑離150米處時向內斜跑，在一段途程上擠壓「獨步天下」的跑線，導致兩駒於趨近100米處時互相觸碰。小組並發現「獨步天下」在最後50米能夠望空，在該段時間未能追近「壯志凌雲」。小組考慮了兩駒衝刺的走勢後，認為倘若過了150米處後這些干擾事件沒有發生，「壯志凌雲」將仍較「獨步天下」先過終點，因而裁定抗議不成立，並宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。小組告誡田泰安須加倍小心。

第7場：賽後，何澤堯報告，「金鎗六十」出閘迅速，其後他選擇讓坐騎佔取領放馬之後的位置。他表示，他認為是日的賽事模式對居前的馬匹有利，因此滿意居此位置競跑。他續說，坐騎在直路上受催策時加速不如以往，他將此歸因於「黏地」的場地狀況。

第8場：被查詢時，潘頓表示，「大至尊」未能應付「黏地」的場地狀況，自中段起受催策。「觔斗雲」在配鞍房內煩躁不安及將後腳踢高。抵達起步點後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。

第9場：被查詢有關他於直路早段「傑出漢子」的騎法，以及將坐騎移至「電訊巴打」外側的理由時，希威森表示，坐騎跟隨「電訊巴打」後，他起初決定將坐騎推進至該駒內側。他說，他於接近400米處時開始這樣做，坐騎未能立刻對催策作出反應，而他其後擔心「電訊巴打」將向內斜跑，擠壓坐騎的跑線及窒礙坐騎步韻，他遂選擇於接近350米處時將坐騎移至「電訊巴打」及「幸運遇見」外側以望空。他續說，「傑出漢子」在移至「幸運遇見」外側時挨擦「旺旺神駒」，其後末段衝刺良佳。儘管希威森承認在直路上「電訊巴打」內側的空位一直打開，但小組考慮了他所提供的解釋後，認為他在此情況下採取的策略屬合理。

賽後，見習騎師鍾易禮報告，「亞機拉」沿途走勢僅屬一般，他認為坐騎未能適應「黏地」的場地狀況。「電訊巴打」被發現右後蹄系部割傷。「幸運遇見」賽後被發現流鼻血。「步大威猛」氣管內有很多血。

第10場：被查詢有關他「福星」的騎法時，薛恩表示，他賽前預期坐騎佔取馬群後列位置，因為坐騎在此跑法下表現最佳。被查詢他於轉直路彎時的騎法，以及是否有機會將坐騎推進至「風雲武士」外側時，薛恩表示，他獲指示在直路上不要過早讓坐騎望空，因為坐騎僅有一段短促的衝刺力，倘若他過早催策坐騎，坐騎末段將未能以勁勢衝刺。他又說，他因而選擇將坐騎留居「得道猴王」之後的後列位置，而他認為該駒走勢依然不俗，將可讓坐騎跟隨上前。他說，「得道猴王」於直路早段對其騎師的催策起初未有交出反應，坐騎因而在該駒後方受困而未能望空直至300米處，他於該處將坐騎移向內疊以圖望空。

他又說，「電訊驕陽」此時正在墮退，「福星」因而在該駒之後受困，直至過了200米處後才得以望空。練馬師賀賢確認所發出的指示，並確認他特意指示薛恩不要過早上前，因為此駒曾在此跑法下於末段未能以勁勢衝刺。小組考慮了該等解釋後，認為薛恩在此情況下採取的策略屬合理，但小組仍提醒他，從事後看來，較佳的做法是他於轉直路彎時將坐騎移至「風雲武士」外側，從而讓他在直路早段讓坐騎上前。「綠族豐收」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。